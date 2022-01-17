نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الغريبة الدايبة دوب… وأخيراً جبتلكم سر عمل الغريبة هشه وطرية دايبه دوب طعمه روعه زي المحلات لازم تجربية بدون ماكينة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سر عمل الغريبة هشه وطرية دايبه دوب، الغريبة من الوصفات التي يتم طلبها بكثرة نظرا لطعمها الرائع الذي تحمله، ولمن لا يعرف ماهي الغريبة الغريبة هي نوع من أنواع الكعك يتم خبزها خاصة في الأعياد، والغريبة الناعمة هي من أسهل الوصفات التي من الممكن أن نحضرها، وذلك لأن طرق تحضيرها بسيطة وكذلك المكونات الخاصة بها وفي مقالنا اليوم سنتعرف على كيفية عمل الغريبة الناعمة و الغريبة بالسميد أيضا.

سر عمل الغريبة هشه وطرية دايبه دوب

سوف نقدم لكم طريقة سهله وبسيطة لعمل الغريبة الناعمة في البيت بطريقة سهله وبمكونات بسيطة

مقادير عمل الغريبة الناعمة

سنحتاج الى 4 أكواب من الدقيق.

وكوب واحد من السكر الناعم.

وكوبان فقط من السمن.

بالإضافة إلى القليل من المكسرات للتزيين

كذلك سنحتاج الى بياض بيضه.

وملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.

ورشة وحيدة من الملح.

طريقة تحضير الغريبة الناعمة

أول شيء نقوم بخفق السمن بشكل جيد حتى يصبح السمن ابيض.

أثناء خفق السمن نقوم بإضافة السكر ونقوم بالمزج بشكل جيد حتى يتم المزج بينهم بشكل جيد.

نقوم بوضع الدقيق ونبدأ بالعجن ونتوقف حين نحصل على عجينة هشه.

عند الوصول لتلك المرحلة نضيف بياض بيضه، ونبدأ في تقليب العجينة

نشكل العجينة الى كرات صغيرة ونقوم بعمل حفرة صغيرة في منتصف العجينة، ونقوم بوضع القليل من الفستق فيها.

نقوم بتلك الخطوة حتى تمتلئ الصينية.

نقوم برص الكحك في الصينية وبعد ذلك نقوم بوضعها في الفرن لمدة لا تزيد عن الربع ساعة ونخرجها حينما نلاحظ أن العجينة تحولت الى الشكل الذهبي.

ونخرجها ونتركها حتى تبرد وبعد ذلك نقوم بتقديمها.

طريقة عمل الغريبة بالسميد

سوف نقدم لكم طريقة جديدة ومختلفة لعمل الغريبة في البيت

مقادير عمل الغريبة بالسميد

سوف نحتاج الى 4 أكواب من الدقيق.

ملعقتان كبيرتان من السميد الناعم.

وكوبان فقط من السمن.

بالاضافة الى كوبان من السكر.

وفانيليا.

طريقة عمل عمل الغريبة بالسميد

نذيب السكر على السمن على نار هادئة.

ونبدأ بعد ذلك في خلط الدقيق مع السميد، ونبدأ في التقليب وبعد ذلك نقوم بخلط السمن والسكر على الفانيليا، ونقوم بالعجن حتى نحصل على خليط متماسك.

بعد ذلك نقوم بوضع العجينة في الثلاجة.

ونشكل العجينة بعد ذلك الى دوائر ونقوم برصها في صينية.

نقوم بوضعها في الفرن لمدة لا تزيد عن الربع ساعة، ونزينها بالفستق أو اي نوع من المكسرات.

في نهاية هذا المقال لقد شرحنا لكم طريقة عمل الغريبة بطرق سهلة وبسيطة