بدون منفحة ولا حصيره.. اسرار الجبنة القريش الاصلية الفلاحي في البيت والسر في معلقة واحده

بدون منفحة ولا حصيره.. اسرار الجبنة القريش الاصلية الفلاحي في البيت، فالجبن القريش من ألذ أنواع الجبن والتي عليها إقبال كبير وطلب من فئات كبيرة من الأشخاص وهي من الجبن التي يتم تصنيعها من ألبان الجاموس والأبقار وأحيانًا يقوم الفلاحين بعمل الجبنة الفلاحي القريش وبيعها في السوق وخاصة في القرى والمناطق الريفية، وتحتوي الجبنة على قيمة غذائية وفوائد عظيمة فهي غنية بمعظم المعادن والفيتامينات الضرورية لصحة الجسم والتي نحتاجها بشكل يومي.

طريقة وخطوات تحضير الجبنة القريش بدون منفحة

مكونات الطريقة:-

اثنان كيلو من الحليب الطازج.

ماء مغلي.

خطوات التحضير:-

قومي بإحضار طاجن من الفخار وقومي بوضع الحليب السائل ثم قومي بوضعه داخل صينية مصنوعة من مادة الألومنيوم وضعي بداخل الصينية كمية من الماء المغلي.

قومي بتغطية الطاجن وضعيه داخل غرفة مظلمة أو يمكنك وضعه داخل الفرن وغلق الباب عليه بدون تسخينه وذلك لمدة نصف يوم.

بعد ذلك أزيلي سطح القشطة المتكون على الجبنة وقومي بتناولها أو اصنعي بها أي وصفة.

بواسطة قماش المطبخ النظيف قومي بوضعه على وعاء عميق فوق المصفاة وقومي بتصفية الجبنة من أي قطرات ماء أو حليب.

استمري على ذلك حتى يتحول الجبن إلى قالب الجبن خالية من أي سوائل وابدئي في تقطيعها إلى قطع مستطيلية.

أهم فوائد تناول الجبنة القريش

للجبنة القريش بعض الفوائد الصحية والتي نحتاجها جميعًا في حياتنا ومن بين هذه الفوائد ما يلي:-