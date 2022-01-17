نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Cake أشهى مولتن كيك بيتي بصوص الشوكولاته وأسرار محلات الحلويات في تحضيرها محشية وهشة في المقال التالي
المولتن كيك هو نوع من انواع الكيكات اللذيذة الغربية، والتي يعشقه كل من يعشق الشيكولاته فهو بالفعل مميز سواء في الشكل أو الطعم، فهو عبارة عن قالب من الكيكة يخرج منه الشيكولاته الرائعة، ويتم تقديم مولتن كيك في المناسبات الخاصة، ويمكن تجهيز في المنزل بمكونات بسيطة جدًا، ويصبح بنفس الشكل والطعم.
وتمتاز هذه الوصفة بكونها محببة لدى الأطفال حيث ينجذبون إلى الأطعمة المليئة بالشوكولاته، وهو ما يتم إضافته بشكل خام داخل مولتن كيك وتوجد العديد من المحلات التي تقوم ببيع هذا النوع بسعر مرتفع، لذلك يمكن لربات المنزل تحضيرها في المنزل دون الحاجة إلى شرائها جاهزة، وتعد البلد التي أنشأت هذه الحلويات هي فرنسا والمكونات الرئيسية التي يتم إضافتها هي الزبدة، الدقيق الأبيض، البيض، الشوكولاته والسكر المطحون.
طريقة عمل مولتن كيك في البيت
مولتن كيك على الرغم من شكله وطعمه المميز إلا أنه لا يحتاج الكثير من المكونات، ويمكن تجهيزه بشكل صحيح إذا تم اتباع الخطوات الآتية:
مكونات عمل مولتن كيك
- بيضتان متوسطة الحجم.
- ثلاث ملاعق من الدقيق.
- رشة من الفانيليا.
- رشة ملح صغيرة.
- أربع ملاعق من السكر الناعم.
- أربع ملاعق من الكاكاو.
- أربع ملاعق من الزبدة.
- قطع شيكولاته خام.
خطوات تجهيز مولتن كيك بالشوكولاته
- احضري وعاء صغير الحجم.
- أضيفي بداخله البيض.
- قومي بخفق البيض جيدًا حتى يصبح ناعم القوام.
- أضيفي إليه السكر والفانليا، ثم أعيدي الخلط مرة أخرى لمدة عشرة دقائق حتى يذوب السكر ويصبح الخليط مثل القوام المطلوب.
- قومي ببشر قطع الشيكولاتة الخام، ثم قومي بوضع الشيكولاتة المبشورة مع الزبدة في طبق معدني مناسب الحجم.
- يفضل وضع هذا الطبق في الميكروويف على درجة حرارة منخفضة أو من الممكن عمل حمام مائي له.
- قلبي الشيكولاته من وقت لآخر حتى يذوب الشيكولاته مع الزبدة وتتجانس مع بعض.
- أحضري ثلاث ملاعق من الدقيق، ثم أضيفي إليه الكاكاو، ورشة الملح.
- اخلطي هذه المكونات مع بعض جيدًا.
- أضيفي إلى خليط الشيكولاته بشكل تدريجي البيض والسكر والفانيليا.
- قلبي المكونات، ثم ابدئي بإضافة خليط الدقيق والكاكاو بشكل تدريجي أيضًا مع التقليب.
- احضري الان قوالب مناسبة الشكل والحجم.
- قومي برش كل قالب بقطعة صغيرة من الزبدة، والكاكاو الخام.
- أضيفي في كل قالب الكمية المناسبة من الخليط الذي قد تم تجهيزه .
- بعد الانتهاء قومي بإدخال القوالب داخل الفرن في الرف الاوسط على درجة حرارة ١٨٠ درجة.
- يترك لمدة ربع ساعة ثم يخرج المولتن كيك من الفرن ويترك حتى يبرد، ثم يقلب المولتن كيك في طبق التقديم.
- ويمكن تزيينها بصوص الشيكولاتة أيضًا حسب الرغبة.
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