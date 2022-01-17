Cake أشهى مولتن كيك بيتي بصوص الشوكولاته وأسرار محلات الحلويات في تحضيرها محشية وهشة

المولتن كيك هو نوع من انواع الكيكات اللذيذة الغربية، والتي يعشقه كل من يعشق الشيكولاته فهو بالفعل مميز سواء في الشكل أو الطعم، فهو عبارة عن قالب من الكيكة يخرج منه الشيكولاته الرائعة، ويتم تقديم مولتن كيك في المناسبات الخاصة، ويمكن تجهيز في المنزل بمكونات بسيطة جدًا، ويصبح بنفس الشكل والطعم.

وتمتاز هذه الوصفة بكونها محببة لدى الأطفال حيث ينجذبون إلى الأطعمة المليئة بالشوكولاته، وهو ما يتم إضافته بشكل خام داخل مولتن كيك وتوجد العديد من المحلات التي تقوم ببيع هذا النوع بسعر مرتفع، لذلك يمكن لربات المنزل تحضيرها في المنزل دون الحاجة إلى شرائها جاهزة، وتعد البلد التي أنشأت هذه الحلويات هي فرنسا والمكونات الرئيسية التي يتم إضافتها هي الزبدة، الدقيق الأبيض، البيض، الشوكولاته والسكر المطحون.

طريقة عمل مولتن كيك في البيت

مولتن كيك على الرغم من شكله وطعمه المميز إلا أنه لا يحتاج الكثير من المكونات، ويمكن تجهيزه بشكل صحيح إذا تم اتباع الخطوات الآتية:

مكونات عمل مولتن كيك

بيضتان متوسطة الحجم.

ثلاث ملاعق من الدقيق.

رشة من الفانيليا.

رشة ملح صغيرة.

أربع ملاعق من السكر الناعم.

أربع ملاعق من الكاكاو.

أربع ملاعق من الزبدة.

قطع شيكولاته خام.

خطوات تجهيز مولتن كيك بالشوكولاته