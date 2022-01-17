بديل الكيراتين.. ارخص مكون سحري لتنعيم وفر الشعر الخشن وتطويله وتكثيفه في المنزل بطريقة طبيعية

بديل الكيراتين.. ارخص مكون سحري لتنعيم وفر الشعر الخشن إن الشعر هو تاج المرأة وأهم مصدر من مصادر جمالها، لذا تسعى جاهدة للحصول على شعر مثالي صحي وجذاب، وقد يلجأن إلى الكثير من الحلول التي ينتج عنها بعض الآثار الجانبية، ولكن في المقابل هناك بعض الحلول المثالية مثال ذلك مكون سحري متميز يتم إضافته إلى الشامبو المناسب، ومن خلال السطور القادمة سوف نكشف تفاصيل ذلك المكون الجبار.

القهوة مع الشامبو لتطويل الشعر وجعله ناعم كالحرير

إن من أبرز الوصفات الطبيعية المخصصة لكثافة الشعر وتنعيمه، وكذلك ملء الفراغات هي القهوة، وتُعد المكون السحري الفعال للقضاء على تلك المشكلة، التي تسعي الكثير من النساء لإيجاد الحلول لها دون آثار جانبية وبكل أمان، وتتكون تلك الوصفة من المكونات التالية:

شامبو مقدار ثلاث ملاعق كبيرة ومن الأفضل أن يكون شامبو مخصص للأطفال.

مسحوق القهوة مقدار ملعقتان كبيرتان.

خطوات تحضير الوصفة( القهوة مع الشامبو)

يتم تحضير تلك الوصفة بكل سهولة فقط من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة، وتنفيذها تفصيليًا وهي كالتالي:

قومي بإحضار وعاء ذو حجم مناسب، من ثم أضيفي إليه الماء والقهوة.

ضعي الوعاء على نار هادئة حتى تمام الغليان.

اتركي القهوة حتى تبرد، وذلك قبل وضعها على الشامبو.

كيفية استخدام الوصفة

بداية الأمر لابد من التنويه إلى ضرورة استخدام الوصفة فور تجهيزها لضمان فاعليتها والحصول على نتائج مُرضية، ويتم استخدام تلك الوصفة بكل سهولة كالتالي:

يتم غسل الشعر بواسطة الوصفة، من ثم اتركيها على الشعر مدة خمس دقائق.

عقب ذلك يتم التخلص من اللون البني الناتج عن القهوة بواسطة الماء الفاتر.

أصحاب الشعر الدهني تُستخدم الوصفة عقب غسل الشامبو أولًا بواسطة الشامبو المناسب.

لضمان الحصول على أفضل النتائج تُكرر الوصفة مرتين أسبوعيًا.

نصائح لتطويل الشعر

هناك مجموعة من النصائح التي من شأنها العمل على إطالة الشعر ومنها التالي: