كنز في مطبخك.. طريقة عمل صابون القهوة لبشرة مفعمة بالحياة وقولي وداعاً للسيليوليت و الخطوط البيضاء

طريقة عمل صابون القهوة، يتم استعمال صابونه القهوة في إزالة كافة الروائح الكريهة التي تترك أثرا في اليدين كما تعمل على تنظيف البشرة حيث أن لها العديد من الفوائد على البشرة ويمكن أن يتم تصنيع تلك الصابونة في المنزل بكل سهولة من خلال مكونات طبيعية موجودة في منازلنا.

طريقه عمل صابون القهوة

المكونات المطلوبة:

اربعه معالق من القهوة التركي.

ربع كوب من ماء الورد.

ربع كوب من زيت الزيتون.

4 معالق صغيرة من زيت الزنجبيل.

صابونة جلسرين مبشورة.

صابون القهوة لبشرة نضرة ومفعمة بالحياة

في البداية نحضر وعاء فارغ ثم نقوم ببشر صابونة الجلسرين وتترك في ماء دافئ وماء الورد لمدة يوم.

ثم نقوم بإضافة زيت الزيتون او يمكن اضافه قليل من زيت اللوز حيث انه يعطي نعومه ولمعان.

نقوم بإحضار وعاء اخر نضع فيه الجلسرين مع زيت الزيتون ويوضع على النار حتى يتم ذوبان الصابون بالكامل.

ويستمر بالتقليب حتى تتجانس جميع المكونات، ويضاف اليه القهوة و الزنجبيل و استمري بالتقليب.

توضع المكونات على نار منخفضة حتى تتجانس المكونات وتترك لمدة نصف ساعة على النار.

يتم رفعها من النار عند تمام الغليان وتترك لتبرد ثم يتم تعبئتها في قوالب للصابون وتترك لتجف لمدة اسبوع في حرارة الغرفة.

فوائد صابون القهوة للوجه

تخفف صابون القهوة الانتفاخات التي تظهر تحت العين.

تساعد في تخفيف الهالات السوداء التي تظهر تحت العين نتيجة الإرهاق.

كما تساعد في التخلص من البثور وحب الشباب والحد من ظهور الالتهابات التي تظهر في الوجه.

تساعد من يعانون من بشرة حساسة في التخفيف من التهاب البشرة والاحمرار الذي ينتج من احمرار البشرة.

بفضل الجلسرين الموجود داخل صابون القهوة يساعد على التخلص من التجاعيد والخطوط الرفيعة التي تبرز التقدم في السن.

الى هنا نكون قد انتهينا من مقالنا الذي قمنا بالتحدث فيه عن طريقه عمل صابون القهوة كما تحدثنا عن الفوائد التي تعود علينا من استعماله كما عرفنا طريقة تحضيره المكونات المطلوبة لعمل هذا الصابون للحصول على بشرة ناعمة ونضرة ومشرقة.