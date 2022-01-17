مخبوزات سهلة وسريعة لشرب الشاي والقهوة هتقومي تعمليها علطول من سهولتها، عمل حلوى سريعة وهشة للشاي هي من أسهل الوصفات التي يمكن تحضيرها في وقت قياسي، حيث يحتاج الناس إلى تناول وجبات خفيفة على مدار اليوم مع كوب من الشاي أو فنجان من القهوة، وذلك بجانب الوجبات الرئيسية، حيث يمكن تناول تلك الحلوى الخفيفة على وجبة الإفطار أو في الرحلات أو خلال التنزه بين الأشجار، وتعتبر تلك الحلوى من أهم الأطعمة المغذية التي تقوم بإمداد الجسم بالكثير من العناصر الغذائية المفيدة، لذلك يحبها الكبار والصغار بشكل يومي ويفضلون تناولها على مدار اليوم.

مخبوزات سهلة وسريعة

يمكن تحضير حلوى سريعة وهشة للشاي من أجل تناولها داخل وخارج المنزل، حيث يتم تحضيرها من خلال تنفيذ الوصفة التالية:

المكونات

كوب ونصف من الدقيق.

كوب من الحليب.

ربع كوب من السمن.

3 ملعقة من الحليب البودر.

2 بيضة.

كوب من السكر الناعم.

رشة ملح.

ملعقة من الباكينج بودر.

ملعقة من الفانيليا.

نصف كوب من السمسم المحمص.

طريقة عمل مخبوزات سهلة

في طبق عميق نقوم بخفق السكر الناعم مع السمن، ونقلبهم معا حتى يذوب السكر تماما. نقوم بإضافة البيض والفانيليا والملح، ثم نقوم بتقليبهم معا حتى يتم التجانس. ثم نقوم بإضافة الحليب السائل والحليب البودر والباكينج بودر والسمسم والدقيق. ثم نبدأ بالعجن حتى تتكون عجينة متماسكة ولينة وناعمة. بعد ذلك نقوم بترك العجين 10 دقائق لترتاح. ثم نقوم بتقطيع العجين إلى كور صغيرة ونشكلها بأشكال كثيرة. نرص الكرات في صينية خبز مفرود عليها ورقة زبدة أو مدهونة بالسمن. ثم نضعها في الفرن لمدة 20 دقيقة. بعد ذلك نزينها بالمربي والشكولاتة والمكسرات والعسل.

طريقة عمل حلوى خفيفة وسهلة

يمكن الاعتماد على هذه الطريقة من أجل تحضير حلوى خفيفة وسهلة، حيث يمكن تناولها بشكل مستمر، وذلك بسبب احتوائها على الكثير من العناصر المفيدة للجسم، ويمكن تحضيرها كما يلي:

المكونات

كوب من الدقيق.

كوب من اللبن.

ملعقة من الفانيليا.

ملعقة من الباكينج بودر.

ربع كوب من الزبدة.

2 بيضة.

نصف كوب من السكر

طريقة التحضير