أقوى كريم طبيعي لتبييض اليدين والرجلين والتخلص من سواد عقل الأصابع خلال أيام

تبييض اليدين والرجلين بمكونات طبيعية هو واحد من أهم الأشياء التي تبحث عنها الكثير من الفتيات والسيدات وخاصة مع بداية فصل الصيف أو فصل الشتاء، حيث تكون اليدين والرجلين أحد الأماكن المعرضة اكثر للشمس والهواء والعوامل البيئية المختلفة؛ والتي قد تسبب إليهم الكثير من التصبغات والجفاف وكذلك الاسمرار وخاصة في منطقة عقل الأصابع، لذلك يبحثون دائما عن الحل الأفضل إليهم وهو استخدام المكونات الطبيعية في تبييض اليدين والرجلين بسرعة كبيرة وبدون الحاجة إلى استخدام كريمات من الصيدلية وتكون مكلفة وبثمكن باهظ، لذلك اليوم عبر هذا المقال سنقدم إليكم طريقة عمل كريم طبيعي لتبييض اليدين والرجلين خلال أيام من الاستخدام.

كريم طبيعي لتبييض اليدين والرجلين

المكونات:

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

ملعقة من ماء الورد.

ملعقة من الزبادي.

ملعقة من زيت اللوز الحلو.

عصير ليمونه كبيرة.

طريقة تحضير واستخدام الكريم

احضري طبق بلاستيك مخصص لخلط هذه المكونات، وأضيفي فيه ملعقة الدقيق ويليها ملعقة النشا و أضيفي اليهم الزيت والماء والزبادي وملعقة كبيرة من عصير الليمون.

اخفقي المكونات جيدا حتى تتجانس وتصبح خالية من التكتلات ويكون ذات قوام كريمي ناعم يسهل فرده علي البشرة.

قومي بتنظيف منطقة اليدين والرجلين جيدا ثم يتم تجفيفهم و استخدام هذا الخليط عليهم ويترك لمدة لا تقل عن نصف ساعة ثم يغسل بالماء البارد ويرطب بنوع من المرطب الخاص ببشرتك جيدا.

قومي باستخدام هذا الكريم بشكل يومي للحصول على افضل النتائج خلال ثلاث أيام من الاستخدام.

كما يمكن استخدام هذا الكريم الرهيب في التفتيح ووضعه على البشرة وكذلك على الرقبة وعلى أي منطقه من مصابة بالاسمرار مثل الكوع والركب.

فوائد هذا الكريم