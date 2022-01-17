طريقة اعداد عجينة البيتزا الإيطالية في البيت بنتيجة المطاعم

عجينة البيتزا الإيطالي هي الأكثر تداولا على منصات جوجل بسبب الوضع الذي يمر به العالم من حجر صحي وخوف من الإصابة بفيروس كورونا ومتحوراته الجديدة، حيث اتجهت جميع الأسر إلى تحضير البيتزا بالمنزل بدلا من شرائها من المطاعم، ولا سيما أسعارها الخيالية التي يواجهونها في حين يمكنك إعدادها بالمنزل بخطوات بسيطة ونتيجة خيالية أفضل من المطاعم الف مرة، لذلك وفرنا طريقة اعدادها لكم عبر السطور التالية.

مكونات إعداد عجينة البيتزا الإيطالية

مقدار ثلاث أكواب من الطحين.

ملعقة صغيرة سكر.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ربع كوب من الزيت النباتي.

ماء دافئ للعجن.

طريقة تحضير عجينة البيتزا

نضع كل من الخميرة والسكر ونصف كوب من الماء الدافئ ونقلبهم معا وننتظر قليلا للتفاعل الخميرة ونتأكد من فاعليتها.

نضيف الخليط السابق في بولة مناسبة للعجن ونضيف إليها باقي المكونات الأخرى ونعجنها بالماء الدافئ رويدا حتي نحصل علي عجينة طرية متماسكة.

نغطي العجينة بورق نايلون يعلوه فوطة دافئة ويترك عشر دقائق.

ثم تدهن الصينية المخصصة للبيتزا بالزيت وتفرد بها العجينة بطريقة متساوية.

نقوم بإحضار أثقاب في العجينة بالشوكة لكي نعدها لاستقبال الصلصة ونتركها لمدة عشرة دقائق.

طريقة إعداد الصلصة والحشوة

في مقلاة على النار نضع عصير حبتين بندورة مضاف إليهم ملعقة من معجون الصلصة، كذلك ملعقة من الزعتر والتوابل.

نقطع ثمرة بندورة شرائح، وقرن فلفل وزيتون.

كذلك نحضر قطع فراخ مسلوقة وقطعها مكعبات صغيرة.

توزع الصلصة على البيتزا ونضيف الفراخ، ثم شرائح الطماطم والفلفل المقطعة والزيتون.

نضيف الجبنة الشيدر والموزاريلا على الوجه من أعلى.

يمكن حشو جوانب صينية البيتزا بالجبنة أو السوسيس أو تركها سادة حسب الرغبة.

كذلك يمكن استبدال الفراخ بأي حشوة اختياري، ويمكن أن تكون جبنة وخضار فقط.

طريقة التسوية والتقديم