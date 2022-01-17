نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكشري المصري في المنزل ولا أروع في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل الكشري المصري من الوصفات الأكثر بحثا علي الأنترنت فهذه الوصفة المميزة مليئة بالعناصر الغذائية وتعتبر أكثر أكلة شعبية في مصر والوطن العربي والعالم أنتشارا فمذاقها المميز وطعمها المختلف هو الذي جعلها من الأكلات الأكثر شعبية وانتشارا، الجدير بالذكر أن السيدات والفتيات في مصر يتقنون عمل الكشري في المنزل بكل تفاصيله المميزة، ولمن لا يعرف ما هي الطريقة الأصلية لعمل الكشري في المنزل سوف نوضحه لكم في السطور القادمة.

طريقة عمل الكشري المصري

المكونات

عدد 1 كوب من الأرز المغسول جيدا.

1 كوب من العدس الأسود ويجب نقعه لمدة نصف ساعة في الماء.

كوب من الشعرية.

بصلة كبيرة مقطعه قطع صغيرة للتقليه.

2 معلقة من الزيت.

ملح.

كمون.

نصف كيلو مكرونة صغيرة واسباجتي.

طريقة التحضير

طريقة تحضير الكشري المصري سهله وبسيطة عليك اتباع الخطوات بدقة حتي تحصلي علي نتيجة ممتازة، ففي البداية عليك تحضير التقليه فعليك بإحضار الحلة ووضع بها الزيت والبصل وننتظر حتي يحمر البصل ويصبح ذهبي اللون ومع التقليب وعليك نزع البصل وتصفيته وضعه علي ورق أو مناديل لتجفيفه، من جانب أخر قومي بتحمير الشعرية في الزيت المتبقي من تحمير البصل حتي تأخذ اللون الذهبي ثم نضيف إليها الأرز الأبيض المغسول ومع التقليب ونضع عليه الملح.

نأتي بحلة أخري ونقوم بسلق فيها العدس المنقوع حتي يتم تسويته ثم نصفية ونضعه علي الأرز والشعرية مع التقليب حتي يتم تسويتهم بالشكل الأمثل.

نأتي بعد ذلك بسلق المكرونة بطريقتها التقليدية، حيث نأتي بحلة نضع بها مياه حتي تغلي وبد ذلك نضع بها ملح وزيت والمكرونة وننتظر حتي تنضج وبعد ذلك نصفيها ونغسلها بالمياه الباردة.

طريقة عمل صلصة الكشرى

نأتي ب عدد 4 فصوص ثوم ونقوم بتقطعهم إجزاء صغيرة ونشوحهم في الزيت حتي يحمر لونهم ثم نضع عليها نصف كيلو طماطم معصورة ورشة ملح وفلفل ورشة كمون وننتظر حتي يتم تسبيك الصلصة.

طريقة عمل دقة الكشرى

عليك إحضار 3 فصوص من الثوم المفرومين ونضع عليه 2 معلقة خل وربع كوب ماء وعصير ليمونة، ورشة كمون وملح ومعلقة من الزيت مع التقليب ويمكنك وضع الخليط علي النار حتي يغلي مرة واحدة ويقدم بجانب الكشري، ملحوظة يمكنك وضع الشطة حسب الرغبة وبألف هنا.