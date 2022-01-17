معلقة سريه ضعيها على الكيك هتكون هشه وخفيفه بدون ما تهبط منك وداعاً لفشل الكيك

معلقة سريه ضعيها على الكيك هتكون هشه وخفيفه بدون ما تهبط منك تعد طريقة عمل الكيكة الهشة من الطرق الأكثر بحثًا عبر مؤشرات البحث الإلكترونية وخاصة في فترات الدراسة تقوم الأمهات بتحضيره لأطفالها وتجهيزه لهم إلى المدرسة وخاصة لأن الأطفال تقوم بشراء الكيك والبسكويتات جاهزة من المحلات وقد تسبب لهم أي نوع من أنواع التسمم الغذائي، ويعد الكيك المنزلي أكثر ضمانًا من الجاهز ومكوناته بسيطة وغنية بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم وخاصة جسم الإنسان وله فوائد عظيمة سنوضحها بالتفصيل فيما يلي.

طريقة عمل الكيكة الهشة في المنزل

مكونات الكيك:-

خمس بيضات مخفوقة في الخلاط أو بالمضرب الكهربائي.

كوب كبير من الدقيق المنخول.

كيس فانيلا وكيس بيكنج باودر.

كوب سكر أبيض ناعم.

ملعقتان صغيرتان من الزيت النباتي.

خطوات التحضير:-

قومي بخفق البيض باستخدام المضرب أو الخلاط الكهربائي أو اليدوي (المتاح عندك) لمدة عدة ثواني ثم ابدئي في إضافة السكر المطحون والفانيلا واخفقيهم مع البيض.

بعد ذلك ضعي الدقيق وكيس البيكنج باودر إلى الخليط واخفقيهم جيدًا مع الخليط حتى يتجانس ويصبح مزيج واحد.

جهزي قالب الكيك وقومي بدهنه بالزيت ورشيه بالدقيق ثم قومي بوضع الخليط بداخله حتى سطح معين.

أشعلي الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ثم قومي بإدخال القالب بداخل الفرن وأغلقي باب الفرن عليه.

اتركي القالب داخل الفرن لمدة نصف ساعة تقريبًا مع الحرص على ترك الباب مغلق لأن فتح الباب قد يتسبب في هبوط سطح الكيك.

بعد أن تنضج الكيك قومي بإخراج القالب من الفرن واتركيها تبرد قليلًا حتى تبدئي في تقطيعها وتقديمها.

كيفية التخلص من سعرات الكيك الحرارية بعد الأكل

ولأن الكيك يحتوي على سعرات حرارية ودهون زائدة كثيرة قد تتسبب في زيادة الوزن، لابد من اتباع بعض النصائح الهامة للتخلص من كل هذا وهي:-