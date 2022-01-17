نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخلطة السرية.. طريقة عمل الحواوشي زي المحلات بثلاث توابل فقط لطعم رائع ستصبحي شيف محترفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحواوشي من أكثر الأكلات المفضلة لدى المصريين ؛خاصة في الإسكندرية ، هذا رغيف اللحم اللذيذ يجعل كل من يتذوقه لا يفرغ من أكله مرة تلو الأخرى، ولتفادي كل الميكروبات والبكتيريا من الخارج، نقدم لكم طريقة عمل الحواوشي باسهل الطرق وأفضل النتائج.

طريقة عمل الحواوشي البيتي

ويتكون الحواوشي من اللحم المفروم المخلوط بمجموعة من النكهات والتوابل المختلفة التي تعطيه طعم مميز، ثم يوضع في الفرن. هذه هي الطريقة التي نعرفها عن الحواوشى فى المنزل، ولذلك نقدم لكم اليوم كيفية عمل حواوشى المحلات في المنزل بافضل الطرق.

طريقة عمل حواوشي بالعيش البلدي

خلطة الحواوشي السرية

عيش بلدي.

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

واحد ثمرة من البصل مبشورة بشكل جيد.

رشة ملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة من الكبابة الصيني وجوزة الطيب المبشورة.

واحد فلفل اخضر حامي أو بارد حسب الرغبة

واحد ثمرة طماطم مبشورة.

عدد شرائح من الليه ( يفضل الضاني).

بهارات.

ورق زبدة.

سمنه او زيت.

طريقة عمل حواوشي المحلات

اولا قومي بوضع اللحم المفروم في وعاء عميق، وتخلصي من ماء الزائد في البصل وقومي بوضعه على اللحم المفروم، وامزجي المكونات بعد وضع الطماطم المبشورة والبهارات والملح والفلفل الأسود، ثم قومي بتقطيع الفلفل حلقات صغيرة واضافيه معهم، وبعد مزج اللحمه بجميع المكونات، قومي بجلب عدد مناسب من العيش البلدي يكفي لكمية اللحم المفروم الموجود، وقومي بتوزيع المخلوط بداخل العيش حتى تنتهي كمية اللحم، وبعد ذلك قومي بتوزيع شرائح اللية يمكنك عدم وضعها علي حسب رغبتك، وقومي بوضعه في صينية مخصصه للفرن بعد دهنه بالزيت ولفيه في ورق زبده.

فوائد اللحم المفروم للجسم

اللحم هو مصدر مهم من مصادر البروتينات، والتي تساعد في تغذية الإنسان بشكل عام، كما يعتمد عليها معظم الأشخاص كعنصر مهم من عناصر الغذاء سواء كانت سليمه او مفرومه ولذلك نقدم لكم مجموعة من فوائد اللحم المفروم:

تقلل الإصابة بفقر الدم

مصدر أساسي للفيتامينات والمعادن المفيدة للجسم

عامل مهم في العضلات في مختلف الأعمار

والآن وقد قدمنا لكم طريقة عمل الحواوشى فى المنزل بطريقه المحلات بأفضل الطرق واسهل الإمكانيات، وأضفنا معلومات عن اهمية اللحم المفروم واللحم بشكل عام لزيادة اهتمامنا بأكل كميات كافية من اللحم على مدار الوقت لصحة أجسامنا.