نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماسك الكركم والطماطم للوجه ضعيه 15 دقيقة قبل النوم وسيصبح وجهك أبيض كـ القمر في الصباح في المقال التالي

عمر شويل - جدة البشرة النضرة النقية الخالية من أى عيوب حلم كل فتاة، لتجعلها لا تحتاج إلى وضع مستحضرات التجميل التى تسبب آثار سلبية على البشرة بعد فترة من كثرة الاستخدام، والتى تلجأ إليها الفتاة لتخفى الرؤوس السوداء والأماكن الداكنة بالوجه، لذلك وصفة الطماطم بالكركم من أفضل الوصفات الطبيعية التى تساعدك على التخلص من كل هذه المشاكل، وتجعلك تحصلين على بشرة نقية وبيضاء وموحدة اللون.

طريقة ماسك الطماطم بالكركم

وصفة الطماطم بالكركم وصفة طبيعية جداً، وتساعدك على تقشير البشرة وإزالة التجاعيد وعلامات التقدم في العمر، وتغلق المسامات الواسعة التى تجعل الأتربة والغبار يتغلغل بها، فهى تعيد نضارة بشرتك وتعطيك بياض رائع، وتعيد البشرة إلى شبابها مرة أخرى بدون الحاجه إلى مستحضرات تجميل لإخفاء العيوب، فهى من أفضل الوصفات وأسرعها فاعلية وبأقل وقت، كما أن مكوناتها متواجدة فى معظم المنازل ولا تحتاج إلى تكلفة عالية.

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مكونات وصفة الطماطم بالكركم

الطماطم لا تخلو من مطبخ أى منزل، فهى من الخضروات الأساسية كما أن الكركم من الأعشاب المتوفرة فى معظم المطابخ، ولا يحتاج إلى مبالغ مالية كثيرة لشرائه، فهى مكونات متواجدة، لذا سنوضح لكم متابعينا الكرام خلال السطور التالية المكونات التى لابد من توافرها لتحضير الوصفة بكل سهولة.

كمية مناسبة من عصير الطماطم.

ملعقتين صغيرتين من الكركم.

ملعقة من النشا.

خطوات تحضير وصفة الطماطم بالكركم لتبييض البشرة

تحضير الوصفة لا يحتاج إلى وقت أو مجهود، كما إنها وصفة طبيعية متميزة، تساعدك خلال فترة بسيطة توديع مشاكل البشرة والحصول على بشرة بيضاء ونقية، لذا سنوضح لكم الخطوات التى لابد من إتباعها لتحضير الوصفة داخل المنزل وبكل سهولة.