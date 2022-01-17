طريقة تنظيف البشرة بالبخار في المنزل بدون أجهزة والنتيجة أحسن بكتير بشرة ناعمه ونظيفة

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تنظيف البشرة من أمور العناية بالبشرة المهمة جداً عند النساء، حيث أن البشرة تتعرض لتراكم الأتربة والشوائب طول الوقت وتحتاج إلى العناية والاهتمام المستمر، لعدم انسداد مسام البشرة وتكوين البثور والحبوب والبقع الداكنة وجميعها مشاكل جمالية لا ترغب بها الفتيات وتريد التخلص منها نهائياً، لذلك يجب أن تتعلمين طريقة تنظيف البشرة بالبخار، وهي من أفضل الطرق الذي يتم استخدامها للحصول على بشرة نظيفة ونقية بعمق شديد.
طريقة تنظيف البشرة بالبخار في المنزل
بخار الماء يساعد على تنظيف البشرة وجعلها صافية خالية من المشكلات والأوساخ والزيوت التي تظهر على سطح الجلد وينتج عنها حب الشباب والبثور والرؤوس السوداء ولذلك يكون من الأفضل الاعتماد على استخدام بخار الماء لتنظيف البشرة.
خطوات عمل بخار الماء للبشرة
لعمل بخار الماء لتنظيف البشرة يجب أن يتم اتباع عدة خطوات تتمثل في التالي:
المكونات:
- غسول الوجه.
- أعشاب مجففة.
- مرطب للبشرة.
- ماء.
- وعاء زجاجي.
- قناع العسل أو قناع الطين التجميلي.
- قطعة قطن.
- منشفة كبيرة الحجم.
طريقة الاعداد:
- قومي بغلي الماء في قدر متوسط الحجم.
- ولكن يجب أن يتم تنظيف البشرة بواسطة غسول الوجه للتخلص من بقايا المكياج والشوائب العالقة بها.
- ومن ثم يتم تجفيفها بالمنشفة.
- ويمكنك أن تضيفي الأعشاب المجففة إلى الماء المغلي.
- وابدئي في وضع المنفشة فوق الرأس بحيث أن تكون مغطيه الوجه والرأس مثل الخيمة.
- ويجب أن تنحني إلى الأمام واقتربي من الماء حتى يتصاعد البخار على البشرة، واحرصي على ترك مسافة حتى لا يحرق البخار الجلد.
- انتظري لمدة 10 دقائق مع غلق العينين.
- بعدها يتم وضع قناع العسل أو الذي تفضلينه وانتظري 15 دقيقة.
- ومن ثم تنظيف البشرة بالماء الفاتر وباستخدام قطعة من القطن قومي بوضع تونر البشرة.
- والمرطب المناسب لها لأن تبخير البشرة يؤدي إلى جفافها لذا أنت بحاجة إلى مرطب.
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