الكعك الناعم المعمول اللي بيدوب في الفم بمقادير مظبوطة أطعم وأنعم من الجاهز

يعتبر الكعك من الحلوى المفضلة عند الكثير من الأشخاص وهو رفيقنا في الأعياد والمناسبات حتى أن عيد الفطر يطلق عليه عيد الكعك، والكعك من الحلويات المعروفة منذ القدم حيث وجدت نقوشه على جدران المعابد، وتتسم طريقة تحضيره بالسهولة ولكن الكثير من الأمهات لا تعرف طريقة تحضيره بقوام ناعم بيدوب في الفم مثل الجاهز مما يجعلهن يقدمون على شراءه من الخارج بمبالغ كبيرة، لذلك من خلال مقالنا الآتي سنقدم إليكم الخطوات المتبعة في تحضير الكعك الناعم في المنزل بمقادير مظبوطة تضمن لحضراتكم نجاحه من أول مرة وأطعم من الجاهز، فقط تابعوا موقع ثقفني لمعرفة كل ما هو جديد ومفيد في شتى المجالات.

تحضير الكعك الناعم في المنزل

يتم تحضير الكعك في المنزل بمقادير بسيطة وسهلة وغير مكلفة على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية تلك المقادير.

مقادير الكعك الناعم

كيلو جرام من الدقيق الأبيض الفاخر. نصف كيلو جرام من السمن أي نوع محبب لكم. ملعقتان من السكر الأبيض. ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. نصف كأس من اللبن. ربع كأس من السمسم. ملعقة صغيرة من رائحة الكعك. رشة من الملح الناعم. ملبن للحشو. عجوة مطبوخة للحشو. مكسرات للحشو. سكر بودرة للتزيين.

خطوات تحضير الكعك الناعم

يتم تحضير الكعك في المنزل بخطوات بسيطة للغاية وإليكم في السطور الآتية تلك الخطوات.

طريقة تحضير الكعك الناعم