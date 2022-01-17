الفطاير القطنية بالعجينة الملكية الرائعة لكافة أنواع المعجنات حلو وحادق

هناك كثير من الأمهات تعانى من عدم تناول الأطفال وجبات الطعام الكاملة، لذا يبحثن عن فطائر سعودية هشة ولذيذة، يدخل فى مكوناتها الحليب والعديد من المكونات التى تفيد الأطفال، كما إن الفطائر الهشة يعشقها الكبار والصغار ويحبون تناولها بجانب العصائر والمشروبات الساخنة، للتسلية بجانب الوجبات الأساسية، كما إنها مغذية ومفيدة لجسم الإنسان لاحتوائها على البروتينات والكالسيوم والعديد من الفوائد الأخرى.

طريقة تحضير الفطائر السعودية الهشة واللذيذة

يمكن لكل ربة منزل تحضير هذه الفطائر داخل المنزل بكل سهولة، ولا تحتاج إلى مكونات كثيرة أو مكلفة، كما إنه يمكن تناولها فى وجبة الفطار والعشاء بجانب الجبن أو العسل، فهى فطائر هشة ولذيذة يحبها الأطفال والكبار، كما إنها سهلة التحضير، لذا حرصنا متابعينا الكرام على توضيح أهم الفطائر السعودية الهشة واللذيذة التى تنال إعجابكم من أول تجربة.

مكونات الفطائر السعودية الهشة

تحتوى مكونات الفطائر السعودية على الكثير من المواد الغذائية التى تعطى الجسم فوائد كثيرة، كما إنه يدخل فى تحضيرها الحليب ولهذا يبحث عنها الكثير من الأمهات، لأن هناك أطفال لا يحبون تناول الحليب، لذا فإن هذه الفطائر ستعوض نقص الفيتامينات التى توجد بالحليب، لذا سنوضح لكم المكونات التى نحتاجها لتحضير الفطائر السعودية.

كوبين من دقيق القمح.

ملعقتين كبيرتين من السكر الناعم.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة صغيرة من الملح.

كيس خميرة فورية.

سمن.

ملعقة كبيرة من السمسم وحبة البركة.

خطوات تحضير الفطائر السعودية الهشة

يمكنك من خلال المكونات التى ذكرناها تحضير أفضل الفطائر السعودية الهشة واللذيذة التى تنال إعجاب أولادك داخل المنزل، كما إنها غير مكلفة تماماً، لذا سنوضح لكم متابعينا الكرام الخطوات التى لابد من إتباعها لتحضير الفطائر.