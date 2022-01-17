نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة خيالية.. ماسك تفتيح فوري للهالات السوداء تحت العين في دقائق بمكون بترميه كل يوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تفتيح فوري للهالات السوداء هو حلم كل سيدة، حيث الهالات السوداء مشكلة معظم السيدات، والتي يجعل المظهر الوجه بشكل شاحب ومرهق؛ مما يجعلهن في مواقف عديدة محرجة، خاصة أن الهالات السوداء من الصعب إخفاؤها حتى بمستحضرات التجميل ذات التغطيه العاليه، ولذلك نقدم لكم مجموعه من الطرق للتخلص الفوري من الهالات السوداء، ولكن دعنا نعرف أسباب حدوث الهالات السوداء.

تفتيح فوري للهالات السوداء

الطريقه الأولي وأحد الطرق الفعالة هي زيت اللوزمن أفضل المكونات التي تعرف بـ فاعليتها وفائدتها الكبيرة للجلد بشكل عام وجلد حول العين بشكل عام، وتخلصنا من البقع الداكنة، وذلك من خلال تدليك منطقه حول العين بزيت اللوز برفق يومياً، وسوف تحصلين على النتيجة المرجوة في خلال فترة وجيزة.

أسباب ظهور الهالات السوداء حول العين

فقر الدم.

اتخاذ عادات سيئة مثل التدخين.

تناول طعام غير صحي بكميات كبيرة مثل طعام الفاست فود.

قلة النوم.

الأنيميا.

ولذلك نقدم لكم مجموعة من الطرق للتخلص من الهالات السوداء بطريقه سهله من المنزل.

تفتيح الهالات السوداء من اول مره

جل الصبار عامل فعال في ترطيب الجلد ومنع التصبغات، وذلك عن طريق وضع كمية كافية من جل الألوفيرا حول العينين والقيام بتدليك المنطقه المراد علاجها، ويترك حتى يجف تماماً ثم يشطف بالماء ولا تتعرضي أبداً لأشعة الشمس أثناء وضع الوصفة، فجل الصبار مادة بها زيت الألوفيرا الذي قد يؤدي لمزيد من الاسمرار شأنه شأن أي زيت آخر.

إزالة الهالات السوداء بسرعة

يحتوي الخيار على مكونات مذهلة من اجل الحفاظ علي البشرة وتفتيحها، ويعد افضل مركب لازاله الهالات السوداء، وذلك عن طريق جلب ثمرة من الخيار تقطيعها إلى شرائح ووضعها على العينين أو صنع منه عصير خيار ووضعه على كرة قطنيه لاستخدامها وتركه علي الوجه لمده عشرون دقيقه.

للتخلص من الهالات السوداء تحت العين نهائياً

يحتوي الشاي على مادة وهي المسئولة عن منع إفراز مادة الميلانين المسئولة عن تصبغ الجلد، وبالتالي فهو عامل فعال للتخلص من الهالات السوداء حول العين، ويتم تحضيره بوضع عدد 2 كيس من الشاي الاخضر او شاي البابونج في الماء، ونقوم بوضع الخليط في الثلاجة وقومي بوضعها علي العين، واجعليه على عينيك لمدة لا تقل عن 10 دقائق، ثم قومي بغسل وجهك بالماء

وفي النهاية اردنا ان نقدم لكم في هذا المقال تفتيح فوري للهالات السوداء وأسباب حدوث الهالات السوداء لدى النساء او الرجال وما مدى تأثيره على المظهر والشكل العام، كما اردنا ان نقدم لكم حلول سريعه وبسيطه للتخلص من الهالات السوداء باسرع طريقه وباسهل المكونات الموجودة بالمنزل.