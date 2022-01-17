بدون فرن طريقة عمل فطائر الطاسة في 10 دقائق اسهل واسرع وجبة في الأوقات الحرجة

الفطائر هي إحدى أنواع المعجنات والتي هي تكون سريعة التحضير، فطريقة إعدادها سهلة وبسيطة للغاية، كما أن مكوناتها متوفرة في المنزل ولن تكون مكلفة أبدا بالإضافة إلى إمكانية حشوها بأي نوع حشوات تحبيه سواء مالح أو حلو، فيمكنك حشوها باللحمة المفرومة أو الجبن أو الدجاج أو السجق أو البسطرمة، وإذا أردتي حشوها حلو فيمكنك حشوها بالشيكولاتة، وبواسطة هذا المقال سنتحدث عن أسهل طريقة لصنعها.

فطائر الطاسة في 10 دقائق

طريقة إعداد هذه الفطائر سهلة وسريعة جدا، وذلك يكون بسبب تواجد مكوناتها في كل بيت ففي أي وقت يمكنك تحضيرها:

المكونات:

نصف كيلو دقيق.

⅓ كوب من الزيت.

كوب من الزبادي.

ملعقة سكر أبيض.

رشة ملح.

كوب ماء دافئ.

ملعقة خميرة فورية.

ثلاث ملاعق من الحليب.

ملعقتين من البيكنج بودر.

ولمكونات حشوة الفطائر:

يمكنك الحشو بما تريدي وإليكي أحد الطرق:

كمية من الجبن الرومي أو التركي.

جبنة كريمي.

نصف كوب من البقدونس.

فلفل ألوان.

جبنا فيتا.

طريقة تحضير فطائر العشر دقائق السريعة

سنعرض عليكي أبسط طريقة لإعداد أشهى فطائر طاسة، حيث إعدادها سهل وسريع ولا يحتاج إلى أي مجهود: