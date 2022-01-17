نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماسك سريع لتفتيح البشرة للمناسبات هيخلي بشرتك زي الأطفال هتبهري نفسك قبل غيرك في المقال التالي

عمر شويل - جدة البشرة الداكنة سواء بالوجه أو الجسم تسبب الازعاج لكل فتاة أو امرأة متزوجة، فيبحثن دائما عن وصفات طبيعية تساعدها على التخلص من هذه المشكلة، التى تزعجها عند اللبس داخل المنزل، فالجسم الأبيض والبشرة الصافية من أى عيوب أو نمش حلم كل فتاة، لذا فإن ماسك الكركم والليمون لتفتيح البشرة والجسم، من أكثر الوصفات التى تساعدك على التخلص من هذه المشكلة تماماً.

طريقة عمل ماسك الكركم والليمون لتفتيح البشرة

يعتبر ماسك الكركم والليمون من الوصفات الأكثر فاعلية بطريقة سريعة، تساعدك على التخلص من مشاكل البشرة أو الأماكن الداكنة، فهو وصفة طبيعية، خالية من أى مواد كيميائية وليس لها آثار سلبية، فالكركم من الأعشاب التى تعطى بياض للبشرة ونعومة هائلة، ويوحد لون البشرة ويشد التجاعيد التى تعانى منها كثير من السيدات مع كبر السن، لذا هذه الوصفة تساعدك على التخلص من هذه المشاكل وبشكل سريع.

مكونات وصفة الكركم والليمون

يمكنك تحضير الوصفة بمكونات طبيعية متوافرة داخل منزلك، وغير مكلفة تماماً، وتعطيك نتائج سريعة، كما إنها وصفة تساعدك على التخلص من حب الشباب والتجاعيد والأماكن الداكنة، لذا سنوضح لكم المكونات التى نحتاجها لتحضير الوصفة.

ملعقة صغيرة من الكركم.

نصف ليمونة معصورة.

قطرات من زيت الزيتون.

بياض بيضة.

ماء ورد.

موضوعات ذات صلة:

خطوات تحضير وصفة الكركم والليمون

سنوضح لكم متابعينا الكرام خلال السطور التالية الخطوات التى لابد من إتباعها لتحضير وصفة الكركم والليمون التى تساعدك على توحيد لون جسمك، وتخلصك من مشاكل البشرة بالكامل، وخاصة للمقبلين على الزواج، فإن هذه الوصفة مذهلة للاستخدام، لذا لابد من إتباع الخطوات التالية: