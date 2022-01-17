لبياض كالثلج.. طريقة عمل صابون الغار الأصلية وسر الخلطة لتفتيح البشرة ولتطويل الشعر وصفة رائعة

طريقة عمل صابون الغار، يعد صابون الغار من أنواع الصابون التي تخلو من اي مواد كيماويه ويمكن أن تقومي سيدتي بصنعه في المنزل حيث يصنع صابون الغار من عصارة زيت الزيتون وله الكثير من الفوائد على البشرة والشعر وقد انتشر في بادئ الأمر في مدينة حلب وانتشر حيث انه يسمي ايضا الصابون الحلبي.

طريقة عمل صابون الغار

مقادير خلطة صابون الغار

4 معالق صغيرة من زيت الغار المعروف.

نصف ملعقة كبيرة من زيت بذور القطن.

ونصف ملعقة كبيرة من زيت حبة البركة.

نصف ملعقة كبيرة من زيت النخيل.

ونصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقتان صغيرتان من الصوديوم.

كوبان من الماء الفاتر.

نصف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

يعتبر مادة الصوديوم وهي المادة المسؤولة عن تحويل اي ماده سائله الى مادة قاسية.

خلطة صابون الغار بياض الثلج

نحضر اناء ونضع فيه الماء ويترك علي النار حتي الغليان.

نضع الزيوت كلها إلى الماء ماعدا مادة الصوديوم ليس الآن ولا نضيف زيت الغار أيضا.

ثم بعد ذلك يترك الخليط علي نار منخفضة لمدة لا تقل عن عشرين دقيقة مع التقليب المستمر حتي يتم تجانس جميع المكونات جيدا.

نضيف زيت الغار و مادة الصوديوم التي سبق طحنها الى الخليط و يتم التقليب مرة اخرى.

وبعد ذلك نترك الخليط جانبا حتى تصفي جميع الشوائب وتسقط في اسفل الاناء.

قومي سيدتي بتصفية الخليط والتأكد من خلوه من اي اوساخ.

يتم وضع الخليط وصبه في قالب كبير ثم قومي بتقطيعه إلى قطع متساوية الحجم والمقاس بواسطة سكين حاد حتى تتجنبين تلف قطع الصابون.

وبعد ذلك يترك الصابون لمده عشر ايام في درجة حرارة الغرفة حتى يصبح جاف وقابل للاستعمال واصبح يشبه الصابون.

يتم التأكد من تمام جفاف الصابون عن طريق انه يكون لونه اخضر وهو سائل يتحول الى اللون الاصفر الفاتح بعد تمام جفافه.

وفي الختام إلي هنا نكون قد وصلنا الي نهاية مقالنا الذي تحدثنا فيه عن طريقه عمل صابون الغار وكيفيه صنعه كما نود ان نذكركم بالمكونات التي تم وضعها في خلطة الصابون دون إضافه أي مواد كيماوية من الممكن ان تضر البشرة او الشعر وها هو الصابون جاهز.