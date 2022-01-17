نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحل السحري.. ماسك لعلاج السواد حول الفم والذقن طبيعياً بسرعة ستزول كل التصبغات بمكونين فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعاني العديد من السيدات من السواد حول الفم والتي يعطي مظهرا غير مرغوب بالمرة ويشعرهم بالاحراج، ولذلك نقدم لكم مجموعه مختلفه من الطرق لعلاج السواد حول الفم من المنزل بطرق بسيطه وسهله وبمكونات موجودة في جميع منازلنا، وأيضاً ماسك لعلاج السواد حول الفم فعال، وسوف نتعرف أيضاً على أسباب حدوث السواد حول الفم.

ماسك لعلاج السواد حول الفم

في حال كانت البشرة غير حساسة، يمكنك استخدام الليمون للتخلص من السواد حول الفم، والذي يعرف بفاعليته لعلاج العديد من الأمراض، ويمكنك استخدامه بهذه الطريقة عن طريق استخدامه بعدة طرق، وذلك عن طريق استخدام ماسك الليمون و الزبادي، وهي كالتالي:

امزجي الليمون بالزبادي ووزعيها على بشرتك وانتظري ان يجف.

وبعد ذلك قومي بغسل وجهك بالماء الدافئ لتفتيح المسام.

إزالة السواد حول الفم والذقن

الليمون بالسكر أحد أكثر الوصفات الفعالة في تفتيح البشرة وتقشيرها، حيث قومي بدهن ليمون بالسكر على البشرة، ثم قومي بفركه على وجهك لمدة ثلاث دقائق، وبعد ذلك قومي بغسل وجهك بماء فاتر، كما يمكنكِ أيضاً استخدام جل الصبار، فكل ما عليكي فعله هو أن تقومي بوضع جل الصبار علي الوجه مباشرة على الأماكن الداكنة بالوجه للتخلص منها، ثم اتركيه حتى تمام الجفاف، وبعد ذلك اشطفيه، كما أنه يساعد علي ترطيب الوجه بشكل فعال.

أسباب السواد حول الفم

وجود نوع من الخلل الهرموني

زيادة نسبة الأملاح.

الإصابة بمرض الاكزيما.

الإصابة بمشاكل في الجهاز الهضمي والقولون.

السواد حول الفم تجربتي

نصائح لزياده سرعه تفتيح الأماكن حول الفم :

إستخدام كريم واقي من الشمس خلال فترة العلاج لمنع زيادة الضرر.

الحفاظ على نظام الغذائي السليم.

شرب مقدار كافي من الماء.

تقليل أكل المأكولات ذات البهارات والتوابل لتقليل خطر الإصابة سواد حول الفم.

وفي الختام أردنا أن نقدم لكم ماسك لعلاج السواد حول الفم لحل لمشكلة معظم السيدات، وقمنا بذكر اسباب حدوث السواد حول الفم، وكيفيه علاجه بمسكات بسيطه وفعاله وموجودة في كل منزل، و لحرصنا علي حصولك علي أسرع طرق للعلاج قدمنا لكم مجموعة من النصائح لكيفية زيادة وسرعة علاج السواد.