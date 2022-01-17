طعم لا يقاوم.. كيكة الطاسة بدون بيض هشة كالقطن وسريعة واقتصادية بمكونات بسيطة ستبهرك النتيجة

كيكة الطاسة بدون بيض، أطفالك لا يحبون أن تصبح الكيكة بها بيض، أو حتي تنزعجي من ريحة البيض في الكيكة، وتريدي عملها يومياً حتي لا تصبح كلفة عليكي، اليوم سنخبركِ بطريقة عمل كيك هش وأسفنجي بدون بيض وبدون فرن حتى تستطيعي عملها كل يوم كوجبة إفطار سريعة أو مع المشروب المفضل في منتصف اليوم.

كيكة الطاسة بدون بيض

المكونات

كوب سكر.

كوب زبادي بالفانيليا.

نص كوب من الماء الدافئ.

نصف كوب زيت نباتي.

كوبان من دقيق القمح.

رشة ملح.

معلقة صغيرة بيكنج بودر.

فانيليا.

خل.

طريقة التحضير

جلب وعاء عميق أولاً.

ضعي به، الزيت والزبادي والسكر وخلطهم مع بعض.

ضيفي الماء الدافئ بيطء مع الملح إلي باقي المكونات والتقليب.

وضع كوب فقط الدقيق مع بعضهم وأيضاً الفانيليا، والتحرك مع بعضهم.

أما بالنسبة للكوب الثاني من الدقيق ضعي معه البيكنج بودر، والتقليب.

وأخيراً ضعي الخل.

قومي بتجهيز المقلاه، وضعي الخليط بها وإذا أردتي وضع بعض المكسرات عليهم ضيفي.

كيك الطاسة السريع

تعرفي على طريقة عمل الكيكة بمكونات آخري:-

المكونات

نص كوب من الزبدة.

كوف فقط دقيق.

٤ معالق كبيرة كاكاو خام.

معلقة من البيكنج بودر صغيرة.

نصف معلقة شاي من بيكنج صودا.

كوب لبن.

طريقة التحضير

احضري اناء، وضعي به الزبدة وتكون سائحة ومعها سكر البودره ومعها ٤ معالق زبادي، وخلط هذه المكونات مع بعضها، سواء كان باستخدام المضرب أو اليدوي أو غيره.

وبعد الخلط، ضيفي الدقيق ولكن يجب أن يكون منخول، ومعه الكاكاو والبينج صودا والبودر، والتقليب الجيد حتي تلاحظي أن الدقيق اختفي.

إضافة معيار الحليب، ومن الأحسن أن يضاف على ٣ مرات وضربه بالمضرب الكهربائى.

احضري الطاسة وقومي بتجهيزها كالمعتاد وضعي الخليط عليها.

كيك هش مثل القطن

المكونات

كوب من الدقيق.

كوب الاربع من اللبن.

نصف كوب كاكاو.

معلقة بيكينج بودر تكون وسط.

معلقة صغيرة من الخل.

نصف كوب سكر.

ربع كوب زيت.

فانيليا.

رشة ملح.

الطريقة

خلط المكونات مع بعضها جميعا سواء كان بالمضرب اليدوي أو المضرب الكهربائي، وبعدها ضعيها في الفرن الساخن لمدة نصف ساعة حتي تنضج تماماً.

وهكذا نكون قد وضحنا لكي كيكة الطاسة بدون بيض، وبمكونات متاحة في منزلك، وتجهيزها لأطفالك بدون أن يزعجهم البيض، وتستطيعي أن تزيينها بالكريمة شانتيه وبعضاً من المكسرات.