ببيضة واحدة.. كيكة الطاسة في 10 دقائق سريعة وهشة بدون فرن وغرقانة في الصوص كأنها جاهزة

كيكة الطاسة في 10 دقائق، اشتهرت تلك الطريقة بين السيدات كثيراً وذلك لأنها من أسهل الطرق التي يمكنك أن تقومي بعملها، وتنوعت فمنها كيكة البرتقال أو الكيكة الإسفنجية وغيرهم، ويمكنكِ الآن إعداد كيك شهي في وقت قليل بلا أطباق كثيرة أو صواني، وحتى بدون الحاجة لفرن.

كيكة الطاسة في 10 دقائق

المقادير

ربع كوباً من الزبدة تكون مذابة.

3 معالق كاكاو خام كبيرة.

1 بيضة.

معلقة فانيليا صغيرة إما سائلة أو بودر.

3 كوب سكر.

ربع كوباً لبن.

ربع كوباية دقيق.

ربع معلقة من بيكينج صودا صغيرة.

الصوص

ربع كوب لبن سائل.

معلقة نوتيلا صغيرة.

كيكة سريعة وهشة

احضري مقلاه وتكون ليست لاصقة.

قومي بوضع ربع الزبدة.

وبعدها، ثلاثة معالق الكاكاو الخام، ومزجهم جيداً.

ضعي عليهم السكر والبيض والفانيليا، والمزج جيداً مع بعضهم.

تليها، مزج البيكنج صودا وأيضاً الدقيق، والتقليب جيداً مع بعضها البعض.

وبعدها قومي بوضع المقلاه حتي ١٠ دقائق على النار.

كيكة هشة ولذيذة كانها جاهزه

المكونات

بيض.

لبن.

نوتيلا.

فانيليا.

سكر.

كاكاو خام.

دقيق.

بيكينج صودا.

طريقة التحضير:

جلب طبق عميق حتي تتمكني من تحريك المكونات فيه.

ضعي الزبدة سواء كانت سائلة، أو كانت عبارة عن مستطيلات دعيها تذوب أولاّ على النار.

ضعي مع الزبدة فقط بيضة واحدة، ومعها معلقة من الفانيليا، وضيفي ربع كوب من اللبن السائل، وعليهم ثلاثة معالق كاكاو كبيرة خام، وربع كوب سكر، وفقط كوب دقيق، وربع معلقة بيكينج صودا صغيرة.

ومن الأفضل أن تضعي المكونات السائلة مع بعضهم ومزجها، وبعدها تقومي بوضع بوضع المكونات الجافة.

بعد خلط المكونات مع بعضها، ستحصلين على قوام متماسك كقوام الكيكة.

ونقوم بوضع الخليط في الطاسة حتي مرور ١٠ دقائق، وبعد مرور الوقت تصبح جاهزة.

كيك هش مثل القطن

المكونات

بيضة.

نصف كوب سكر.

كوب من الدقيق.

معلقة بيكينج بودر.

ربع كوباية زيت.

رشة ملح.

فانيليا.

نصف كوب لبن.

معلقة خل صغيرة.

معلقة كاكاو صغيرة.

طريقة التحضير

تقومي بخلط المكونات السائلة مع بعضها أولاً، ثم تقومي بإضافة الدقيق وباقي المكونات الجافة.

والتقليب والمزج الجيد، حتي يصبحوا خليط متماسك إلي حد ما.

وبعدها ضعي الخليط في المقلاه على نار متوسطة.

وأخيراً، كيكة الطاسة في 10 دقائق من أكثر الأشياء التي تميزها عن غيرها، أنها لا تحتاج الكثير من الوقت حتي تقومي بإعدادها، حيث يمكنك تحضيرها من مكونات بسيطة جداً وموجودة في المنزل.