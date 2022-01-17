بكيلو من الدقيق اصنعي الكعك الناعم في المنزل بخطوات سهلة جداً

يعتبر الكعك الناعم ، هي الكعك الذي يصنعه المصريون في عيد الفطر، ويعد علي أشكال دائرية وتقدم في الأعياد، ويعد أيضاً من مظاهر الفرح والاحتفال عند المصريين، من أشهي أنواع الحلويات التي تعد في الأعياد وألذها، ويتكون بشكل أساسي من الحليب والدقيق والسمن، وهي مكونات صحية غنية بالعديد من العناصر الغذائية اللازمة للجسم، ويعتبر هذا النوع من الكعك من الأشياء التي لا غني عنها في العيد، يمكنك أيضاً تقديم هذا الكعك بجانب كوب من الحليب الساخن في الصباح علي الإفطار لأطفالك، كوجبة صحية ومفيدة لبناء الجسم، يتميز بمذاق للذيذ ورائع وقوام يذوب في الفم، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل الكعك الناعم في المنزل، بخطوات بسيطة وسهلة ومكونات غير مكلفة.

مكونات عمل الكعك الناعم

يتكون هذا الكعك من مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهي كالتالي:-

كيلو من الدقيق.

نصف كيلو من السمن.

2 معلقة من السكر.

معلقة كبيرة من بكينج بودر.

نصف كيلو من الحليب.

ربع كوب من السمسم.

معلقة صغيرة من رائحة الكعك.

رشة ملح.

سكر بودرة للتزين.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي خطوات تحضير الكعك الناعم بكل سهولة في المنزل وهي كالاتي:-

نقوم بإحضار وعاء، ويتم وضع الدقيق، والسكر وبكينج بودر، والسمسم ورائحة الكعك. ثم نقلب المكونات حتي تمتزج، ويتم إضافة السمن مع التقليب، حتي يتداخل السمن مع الدقيق تماماً. بعد ذلك يضاف اللبن ونستمر في العجن، حتي نحصل علي عجينة لينة ومتماسكة. ثم تترك العجينة لمدة ساعة حتي ترتاح، ويتم تشكيلها إلي كرات، ونقشها باستخدام المناقيش أو القوالب المخصصة لها. بعد ذلك ترص في صينية الفرن، وتوضع في فرن متوسط الحرارة، حتي يصبح لونه ذهبي فاتح. ثم نخرجه من الفرن ونتركه يبرد قليلاً، ثم يرص في طبق، التقديم ويرش بالسكر الناعم.

أسرار نجاح الكعك الناعم

من هنا سوف نذكر لكم بعض هذه الأسرار وهي كالتالي:-

لا تطيلي في مدة العجن حتي لا يجف منك العجين.

التأكد من صلاحية بكينج بودر قبل الاستخدام.

تسخين الفرن مسبقاً قبل الخبز فيها.

نخل الدقيق مرة أو مرتين قبل الاستخدام.

استخدام السكر البودرة لعدم حدوث تكتلات.

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من هنا سوف نتعرف علي خطوات تحضير هذا البسكويت اللذيذ وهي كما يلي:-

احضري العجان واخلطي فيه 200 جرام من الزبدة، مع نصف كوب من السكر الناعم، حتي يصبح القوام كريمي. ثم اضيفي معلقة صغيرة من الفانيليا، ثم ضيفي الدقيق بالتدريج 2 كوب، واعجني لمدة 5 دقائق، حتي تتكون عجينة لينة. بعد ذلك جمعي العجين باليد علي شكل كرة، ولفيه بورق بلاستك واتركيه في الثلاجة، لمدة ساعة يرتاح. ثم قطعي العجين بواسطة القطاعة، علي حسب الشكل المرغوب فيه. بعد ذلك ضعي في صينية الفرن مبطنة بورق الزبدة، وادخليه الفرن علي درجة حرارة 180 مئوية، لمدة 10 دقائق. ثم اخرجي الصينية واتركيها لتبرد، ثم ادهني البسكويت بالكامل بالمربي، ثم ضعي فوقه قطعة بسكويت مفرغة من النصف. ضعي البسكويت في طبق التقديم، ورشي رشة خفيفة من السكر الناعم، وقدميه بالهناء والشفاء.

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