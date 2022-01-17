ودعا للكسل فى الشتاء... بدون فرن فى 10 دقايق حضرى لعائلتك فطائر المقلاة السريعة بحشو لذيذ جدا للغداء أو العشاء ومفيدة جدا فى غاية الروعة

فطائر المقلاة السريعة بحشو لذيذ جدا للغداء أو العشاء، ما ألذ طعم فطائر المقلاة، أكثر ما يميزها أنها سريعة التحضير بمكونات اقتصادية سهلة ولا تحتاج للكثير من الأدوات في تحضيرها، تختلف حشوها ويمكنك وضعها بها أي مكون متوفر لديك في المنزل، يمكن تحضيرها كنوع من أل الحلوى عند استبدال الملح بالسكر بها أو تحضيرها كوجبة يتم تناولها لإشباع جوعك تحضر في وقت قصير، تعرف على أشهي الطرق في تحضيرها بحشوات مالحة مميزة.

فطائر المقلاة السريعة بحشو لذيذ جدا للغداء أو العشاء

مكونات فطائر المقلاة الاقتصادية

نصف كيلو من الدقيق.

رشه ملح.

ماء دافئ.

الحشوة:

قطع دجاج.

فلفل رومي.

مكعب زبدة.

ملح.

فلفل أسود.

بابريكا.

طريقة فطائر المقلاة الاقتصادية

في وعاء كبير قومي بوضع الدقيق والملح وقلبيها.

ضعي الماء الدافئ بالتدريج حتى نحصل على عجينة متماسكة.

ظلي في العجن مدة ١٠ دقائق على الأقل للحصول على عجينة متماسكة وناعمة.

اتركي العجينة لمدة ربع ساعة لترتاح وأثناء ذلك الوقت قومي بتحضير الحشوة.

في طاسة على النار ضعي مكعب زبدة ومعه قطع الدجاج.

قلبي قطع الدجاج حتى يتغير لونها من جميع الاتجاهات.

ضعي الملح والفلفل الأسود والبابريكا وقلبي مرة ثانية.

اتركي الدجاج حتى ينضج وهكذا تصبح الحشوة جاهزة للاستخدام.

قسمي العجينة إلى كرات مناسبة الحجم.

أفرديها على الرخامة باستخدام النشابة.

ضعي الحشوة بداخلها و اغلقي العجينة.

في مقلاة على النار ضعي القليل من الزيت، إذا كانت المقلاة تيفال لا تستخدمي الزيت.

قومي بوضع عجينة الفطائر المحشوة، اتركيها حتى تحصل على اللون الذهبي ثم قومي بقلبها على الجهة الأخري، هكذا تصبح جاهزة للتقديم.

فطائر المقلاة سريعة التحضير

مكونات فطائر المقلاة

بيضة.

كوب من الدقيق.

ملح.

فلفل أسود

ملعقة سمنة ذائبة.

حليب بارد.

مكس جبن للحشوة.

طريقة تحضير فطائر المقلاة