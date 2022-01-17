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عمر شويل - جدة علاج حب الشباب بالعسل والبيكنج صودا وصفة رهيبة للتخلص من أثار الحبوب وتنظيف البشرة بعمق - ثقفني
طرق وعلاجات لآثار الحبوب، لعلاج مشكلة حبوب الوجه والقضاء عليها، هناك عدة طرق مستخدمة، فالبعض منها بالطرق الكيميائية، والبعض منها بالوصفات الطبيعية، العلاج بإستخدام الليزر، حقن الفيلر، التقشير الكيميائي، الكريمات الطبية، الوصفات الطبيعية، ولكن يجب استشارة الطبيب عند استخدام الكريمات الطبية، لما لها من آثار سلبية على البشرة لاحتوائها على الكورتيزون، أما باقي الحلول يمكن تنفيذها في صالونات التجميل، حيث التكلفة الباهظة.
علاج آثار الحبوب
- علاج حب الشباب بعصير الليمون: تعمل هذه الوصفة على تبييض البشرة، وتفتيحها، وعلاج آثار الحبوب والقضاء عليها، المكونات: عصير الليمون،ماء، أما الطريقة فهي: تمزج كمية من عصير الليمون مع كمية متساوية من الماء، ويوضع المزيج على أماكن الحبوب وآثارها، ويترك لمدة 20-15 دقيقة، ثم يغسل الوجه ويوضع كريم مرطب،
- علاج حب الشباب بالبيكنج صودا: هذه الوصفة مفيدة جدا لتقشير البشرة، وتقليل حجم الحبوب، المكونات: ملعقة صغيرة بيكنج صودا، 2 ملعقة صغيرة من الماء، أما الطريقة فهي: تخلط المكونات حتى يتكون خليط سائل، يوضع الخليط على الوجه، ويدلك لمدة دقيقتين، ثم يغسل بالماء الفاتر.
طرق علاج حب الشباب
- علاج حب الشباب بالألوفيرا: تعمل هذه الوصفة على التخلص من آثار الحبوب، وترطيب البشرة، أما الطريقة فهي: يوضع جل الألوفيرا الذي يستخرج من نبات الصبار، و يوضع مباشرة على الحبوب ويترك على الوجه دون غسيل،
- علاج حب الشباب بالعسل والبيكنج صودا: تعمل هذه الوصفة على التخلص من آثار الحبوب وترطيب البشرة وتقشيرها، المكونات: 2 ملعقة كبيرة من العسل، 2 ملعقة كبيرة من صودا الخبز، أما الطريقة فهي: تخلط المكونات السابقة، ويدلك الوجه بالخليط لمدة 3 دقائق، ثم توضع قطعة قماش ساخنة على الوجه وتترك حتى تبرد،ثم يغسل الوجه جيدا.
- علاج حب الشباب بعصير الخيار والزبادي: تعمل هذه الوصفة على ترطيب البشرة وتنعيمها والتخلص من خلايا الجلد الميتة، وتتكون هذه الوصفة من عصير الخيار مع ملعقة كبيرة من الزبادي، أما الطريقة فهي: تخلط المكونات جيدا للحصول على عجينه، ثم يوضع الخليط على الحبوب ويترك حتى يجف لمدة 15 دقيقة،ثم يغسل بالماء البارد، تكرر هذه الوصفة بانتظام.
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