علاج حب الشباب بالعسل والبيكنج صودا وصفة رهيبة للتخلص من أثار الحبوب وتنظيف البشرة بعمق

طرق وعلاجات لآثار الحبوب، لعلاج مشكلة حبوب الوجه والقضاء عليها، هناك عدة طرق مستخدمة، فالبعض منها بالطرق الكيميائية، والبعض منها بالوصفات الطبيعية، العلاج بإستخدام الليزر، حقن الفيلر، التقشير الكيميائي، الكريمات الطبية، الوصفات الطبيعية، ولكن يجب استشارة الطبيب عند استخدام الكريمات الطبية، لما لها من آثار سلبية على البشرة لاحتوائها على الكورتيزون، أما باقي الحلول يمكن تنفيذها في صالونات التجميل، حيث التكلفة الباهظة.

علاج آثار الحبوب

علاج حب الشباب بعصير الليمون: تعمل هذه الوصفة على تبييض البشرة، وتفتيحها، وعلاج آثار الحبوب والقضاء عليها، المكونات: عصير الليمون،ماء، أما الطريقة فهي: تمزج كمية من عصير الليمون مع كمية متساوية من الماء، ويوضع المزيج على أماكن الحبوب وآثارها، ويترك لمدة 20-15 دقيقة، ثم يغسل الوجه ويوضع كريم مرطب،

علاج حب الشباب بالبيكنج صودا: هذه الوصفة مفيدة جدا لتقشير البشرة، وتقليل حجم الحبوب، المكونات: ملعقة صغيرة بيكنج صودا، 2 ملعقة صغيرة من الماء، أما الطريقة فهي: تخلط المكونات حتى يتكون خليط سائل، يوضع الخليط على الوجه، ويدلك لمدة دقيقتين، ثم يغسل بالماء الفاتر.

طرق علاج حب الشباب