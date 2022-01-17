اسرار طريقة عمل دجاج كنتاكى المقرمش واللذيذ مع الخطلة والتتبيلة السرية فى المطاعم

تعد وصفة دجاج كنتاكى من الذ وافضل الوصفات. وهى من اكثر الوصفات التى يفضلها الكثير من الكبار والصغار. وتعتبر طريقة عمل دجاج كنتاكى المقرمش واللذيذ من أكثر الوصفات التى تبحث ربات البيوت والأمهات عن طريقة عملها بالشكل والطعم اللذيذ. وسوف نوضح طريقة عمل دجاج كنتاكى المقرمش مع سر الخلطة والتتبيلة الشهية الاصلية. فى الخطوات التالية حتى تتمكن ربات البيوت من اعدادها وتحضيرها فى المنزل على طريقة المطاعم الكبرى بكل اسرارها.

طريقة عمل دجاج كنتاكى بخطوات بسيطة فى المنزل

تعتبر وصفة دجاج كنتاكى من الوصفات السهلة التي يمكن اعدادها فى المنزل اذا تم اتباع الخطوات والمقادير اللازمة فى طريقة العمل

مكونات ومقادير عمل دجاج كنتاكى

مقدار دجاجة كاملة مقطعة الى ثماني قطع.

كذلك ثلاث ارباع كوب من الدقيق النقي.

نصف كوب من النشا.

ثم ملعقة من البصل البود

ايضا ملعقة من الثوم البودر.

مع ملعقة من البيكنج بودر.

ملعقة من الخميرة.

كذلك ملعقة من البابريكا.

ثم ملعقة من الفلفل الأسود.

مع ملعقة من الكركم.

ملعقة من الملح.

نصف كوب من الحليب.

ثم ملعقة من الزعتر.

مع نصف كوب من البقسماط..

ايضا ملعقة من الفلفل الأبيض.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

مع ملعقة من الكارى.

ثم حبتان من البيض.

ايضا ملعقة من الشطة حسب الرغبة.

كوب من الماء.

كمية من الزيت للقلي.

ملعقة من الخل.

خطوات وطريقة تحضير دجاج كنتاكى

غسل قطع الدجاج جيدا بالماء والملح والخل حتى تختفى رائحة الدجاج.

وضع قطع الدجاج فى مصفاة حتى تتصفى جيدا قبل التتبيلة.

عمل فتحات فى قطع الدجاج من الجانبين حتى تتشرب التتبيلة.

طريقة تتبيل دجاج كنتاكى السرية

فى وعاء نضع كلا من الفلفل الأسود والزعتر والزنجبيل والكارى والفلفل الابيض والملح وقليل من الدقيق ثلاث ملاعق.

اضافة البصل البودر والثوم البودر.وملعقة من النشا والكركم والبابريكا والبيكنج بودر والخميرة بعد اذابتها والشطة والماء.

خلط المكونات جيدا حتى نحصل على عجينة شبة سائلة.

ثم نقوم بوضع قطع الدجاج فى الخليط مع فركها و دعكها جيدا.

تترك قطع الدجاج فى التتبيلة ليلة كاملة او ست ساعات على الاقل فى الثلاجة.

طريقة التسوية اللازمة لعمل دجاج كنتاكى