هيبقى حرير.. كريم بانثينول لفرد الشعر الخشن المجعد أقوى كيراتين طبيعي ومعالج للشعر

بانثينول لفرد الشعر، تنوعت فوائد هذا الكريم، وذلك لأن استخدامه كثر من قبل السيدات، كما أن سعره لم يعد مكلفاً وسعره ليس باهظاً بل بالعكس سعره يكون في متناول الجميع، وغالباً ما اشتهر الكريم لترطيب البشرة وعلاج تشققات القدمين، إلا أن ثبت بالعديد من التجارب إمكانية استخدامه لفرد الشعر المجعد بطريقة آمنة تماماً.

بانثينول لفرد الشعر

يعد الكريم من أفضل الطرق الميتخدمة لفرد الشعر بل وتعالجه أيضاً وتقويه نظراً لغناه بمادة حمض البانتوثنيك وهو مشهور باسم آخر وهو فيتامين B5، ويعد هذا الفيتامين من الفيتامينات الأساسية في بناء الشعر، مما يحفز إنتاج الكولاجين الطبيعي فيفرد الشعر بمنتهى السهولة، فهل تعاني من عدم وصولك للشعر الناعم، سنخبركِ الطريقة:

ضعي كمية مناسبة في إناء وتكفي لشعرك.

ضيفي إليها معلقة صغيرة من جوز الهند ويكون أصلي.

إذابة الزيت في بعضاً من حمام ماء.

ضعي كميات متساوية من الزيت والكريم ومزجهم.

عندما يصل الكريم إلي أن يبرد ويتماسك.

تأخذ ما يناسب منه حتي يفرد على خصلات الشعر.

مرور نصف ساعة على الكريم وبعدها غسله.

فوائد كريم بانثينول للشعر وكيفية استخدامه

لابد في البداية أن كريم بانثينول يعطي للشعر مظهراً جيداً وكثافة طبيعية، وبعض من لمعه ورونقه، وكذلك يحمي الشعر من أي درجة حرارة عالية قد يتعرض لها الشعر، وفيما يلي أهم فوائده وتكمن في النقاط التالية:-

يعمل على وجود طبقة لامعه للشعر.

يقوم بحماية الشعر من أي مصادر خارجة تعمل على تلفه.

يهدأ من حكة ويقوم بمعالجة التهاب فروة الرأس.

إذا كنتي تعاني من تساقط الشعر، فيجب عليكي أن تستخدمي هذا الكريم لأنه يمنع السقوط.

مرطب جيد للشعر.

يعمل على زيادة حجم الشعر.

يقوم الكريم بفك التشابك الموجودة في الشعر.

يعمل على تسهيل تسريح شعرك.

كريم بانثينول لقشرة الشعر

ليس له أي دور في علاج القشرة، لذلك احذري من الأفراد التي يقولوا لكي أنه يعالج القشرة، لأن ذلك غير صحيح، إلا أن بانثينول لفرد الشعر شديد الفاعلية، يعد كريم بانثينول من الكريمات المشهورة وخصوصاً في مجال العناية بالبشرة والشعر، وقد قام العديد بتجربته وقالوا عنه أنه ممتاز، وهذا جعل جميع الفتيات والسيدات أن يقوموا باستخدامه.