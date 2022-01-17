مش هاتشتريه.. صنع كريم أساس مبيض ومعالج للبشرة بطريقة سهلة جداً ومواد بسيطة لبشرة افتح 5 درجات

كريم أساس مبيض، أصبح هذا الكريم من الأساسيات التي لا تستطيع أي بنت ان تتخلي عنه في أي خروجة، فيعد كريم الأساس من الأساسيات الموجودة في مستحضرات الجمال، واليوم سنخبركِ بطريقة طبيعية تمكنك من صنع كريم ذو تغطية عالية في المنزل وبمكونات بسيطة وآمنة على بشرتك 100% تماماً.

كريم أساس مبيض

مكونات الكريم للبشرة الدهنية:

المكونات

٢ معلقة كبيرة نشا.

١ معلقة صغيرة كاكاو.

٩ نقاط من زيت بذور العنب.

طريقة تحضيره:

وضع النشا والكاكاو معاً، ونضيف إليهم زيت بذور العنب.

قومي برج المكونات وتقليبهم حتي يتداخلوا فيما بينهم.

وضع الكريم في علبة تكون معلقة جيداً وضعيها في الثلاجة.

قومي بإخراجها وقت لزوم الاستخدام.

كريم أساس للبشرة الجافة

المكونات

١ معلقة كبيرة كركم.

٥ نقاط زيت جوز الهند.

٢ معلقة كاكاو.

١ معلقة صغيرة بودرة أطفال.

طريقة العمل

خلط جميع المكونات مع بعضها حتي تتجانس.

التقليب الجيد حتي يصبح لديكي كريم.

قومي بتنظيف وجهك بالماء الفاتر حتي تزيلي الشوائب وكل ما عليه.

ضعي الكريم في علبة وضعيه في الثلاجة.

وزعي الكريم بطريقة متساوية على وجهك.

واستعملي الكريم فقط وقت الخروج.

طريقة عمل فاونديشن

كبسولة فيتامين E.

نصف معلقة فقط من طين بنتونيت.

١٠ نقاط من زيت اللافندر.

عدد ٢ معلقة من دقيق النشا.

معلقة بودرة كاكاو.

طريقة صنع الكريم

قومي بمزج الطين بنتونيت مع بودرة الكاكاو مع بعضهم البعض.

بعدها نضيف الزنجبيل وخلطهم معه.

ضيفي فقط المسحوق الخاص بفيتامين E والقرفة.

مزج جميع المكونات مع بعضها.

وهكذا أصبح الكريم جاهز.

افضل كريم أساس طبيعي

عليكي أن تتبعي المقادير دون زيادة أو نقصان فيها.

غسل الوجه بماء فاتر، حتي تتخلصي من الشوائب والأتربة.

عليكي غلق العلبة الخاصة بالكريم حتي لا يدخل بها هواء، وتتلف منك.

وزعيه باستخدام فرشاة أو ما شابه حتي لا تنتقل البكتريا الموجودة في يدك إلي وجهك.

قبل استخدام كريم الأساس عليكي أن تقومي بتركيب وجهك بمرطب يتناسب مع وجهك.

وهنا جميعنا نتفق على أن كريم أساس مبيض، من أهم الأشياء التي لا تستطيع أي فتاة أو سيدة أن تتخلي عنهم، لذلك قمنا بتوفير المكونات وطرقها لكي.