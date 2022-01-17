نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل حمص الشام السريع بطريقة المطاعم وعربات الشارع بمكونات بسيطة من المنزل في المقال التالي
هناك العديد من المشروبات والوصفات التي يتم طلبها وتحضيرها بشكل دائما في فصل الشتاء ومن أهم وألذ هذه المشروبات هي حمص الشام، يعد هذا المشروب من أكثر المشروبات اللذيذة جدًا التي تساعد على تدفئة الجسم في فصل الشتاء، لأن الجميع يفضلون أن يذهبون إلى المطاعم و عربات الشوارع لشراء وتناول حمص الشام، ولذلك يبحثن العديد من الأمهات عن طريقة تحضيره من المنزل ولكن يريدون أن يحضروه بطريقة الأصلية مثل المطاعم والعربات، لذلك بحثنا كثيرًا حتى وجدنا لكم طريقة تحضير حمص الشام بخطوات بسيطة وسهلة.
مقادير حمص الشام السريع
حمص الشام من المشروبات الشتوية التي تتكون من مكونات بسيطة ومتوفرة في جميع المنازل، وسنقدم لكم مكونات عمل حمص الشام وهي:
- 2 كوب كبير من الحمص الشامي.
- 4 فصوص من الثوم المهروس.
- عصير طماطم مقدار 3 حبات كبيرة من الطماطم.
- كوب كبير من عصير الليمون.
- ملعقة كبيرة من الكمون المطحون.
- 4 أكواب من الماء.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- حبات ليمون مقطعة شرائح.
- ملعقة صغيرة من الشطة البودر.
طريقة تحضير حمص الشام السريع
سنقدم لكم اسهل واسرع طريقة لعمل حمص الشام من المنزل طريقة سهلة مثل المطاعم وعربات الشارع، بعد الآن لن تقومي بشرائه من الخارج ستحضرينه من المنزل، طريقة التحضير هي:
- في البداية نقوم بتنظيف وغسل حمص الشام جيدًا من الشوائب و الرمل.
- بعد ذلك نقوم بوضع حمص الشام في ماء وننقعه لمدة 24 ساعة ويتضاعف حجمه.
- ثم نقوم بتصفية حمص الشام من الماء النقع.
- نضع إناء كبير على النار متوسطة ونضيف بداخله 4 أكواب كبيرة من الماء ونضع حمص الشام.
- نضيف عليها بعد الغليان عصير الطماطم وعصير الليمون ونتركهم حتى يغلوا غلوتين.
- بعد ذلك نضيف فصوص الثوم المهروسة و الملح و الكمون و الشطة.
- نقلب جميع هذه المكونات جيدًا مع حمص الشام.
- نقوم بتهدئة النار على حمص الشام ونتركه حتى يتم سلقه جيدًا.
- نحرص على تقليب حمص الشام بين الحين والآخر ونضيف كوب من الماء المغلي إذا احتاج حمص الشام ( هذا يختلف بمدة سلق حمص الشام).
- عندما يتم تسوية حمص الشام جيداً نرفعه من على النار.
- نحضر أكواب التقديم ونبدأ بوضع حمص الشام في الأكواب و نضيف شرائح الليمون حسب الرغبة ويقدم ساخن بالصحة والهنا.
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