طريقة عمل شوربة العدس بخلطة لذيذة وطعم ومذاق شهي

العدس الأصفر من البقوليات المستخدمة بكثرة في جميع دول العالم وهو يدخل ضمن أكلات عديدة ومنها شوربة العدس وهي تعد من الأطباق الرئيسية الشهيرة في فصل الشتاء، لأنها تساعد على الشعور بالدفء وتمد الجسم بجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل شوربة العدس بمكونات بسيطة فتابعونا.

طريقة عمل شوربة العدس

المكونات:

نصف كيلو من العدس الأصفر.

2 حبة من الجزر.

2 حبة من الطماطم.

بصلة متوسطة.

5 أكواب ماء.

كمون.

ملح وفلفل أسود.

كوب شعرية.

مكعب مرقة خضار.

طريقة التحضير:

في البداية يجب أن نقوم بغسل العدس جيدا تحت الماء الجاري للتخلص من الأتربة والشوائب العالقة به. ثم يوضع في وعاء مع كمية مناسبة من الماء ونضيف إليه الجزر المقطع مع الطماطم والبصل ويمكن إضافة حبة متوسطة من البطاطس. نرفع المكونات على النار حتى ينضج العدس نتركه جانبا حتى يبرد قليلا ثم نخفق المكونات في الخلاط الكهربائي أو بالهاند بلندر. نصفي الشوربة ونرفعها مرة أخرى على النار ثم نحمر الشعرية في وعاء أخر مع ملعقة من السمنة أو الزيت ونصب العدس عليها. نترك شوربة العدس على النار لمدة 15 دقيقة حتى تنضج الشعرية ثم تقدم وهي ساخنة مع طبق سلطة خضراء ومخلل باذنجان وبالهنا والشفا.

طريقة عمل شوربة العدس المصرية

المكونات:

كوب عدس أصفر.

4 أكواب ماء.

حبة بطاطس صغيرة.

بصلة مقطعة.

2 فص ثوم.

جزر مقطع.

ملح وفلفل أسود.

كمون.

كزبرة ناشفة مطحونة.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

خبز محمص.

طريقة التحضير:

في وعاء كبير نضع العدس بعد تنظيفه وغسله جيدا تحت الماء الجاري ثم نضيف البطاطس والجزر والبصل مع الثوم. نترك المكونات على النار حتى الغليان ثم نخفض النار ونترك الشوربة حتى تنضج بعد ذلك نرفعها ونضعها جانبا. نخفق الشوربة في الخلاط الكهربائي للحصول على قوام ناعم ثم نرفعها مرة أخرى على النار في وعاء نحمر الثوم المفروم. مع ملعقة من الكزبرة المطحونة حتى يصفر ثم نضيف الطشة فوق الشوربة مع مكعب الزبدة ونقلب لمدة دقيقة. نصب الشوربة في أطباق التقديم وتقدم مع الخبز المحمص وهي ساخنة وبالهنا والشفا.

فوائد تناول شوربة العدس