طريقة عمل الكيك الخفيف اليومي بطريقة سهلة وبسيطة والطعم ولا أروع وب 10 جنية بس

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كيك يومي اقتصادي من أنواع الكيك المشهورة بشكل كبير والتي يحبه العديد من الصغار والكبار أيضا فهو من أنواع الكيك المفضلة لدي العديد من الأشخاص، كما يجب الإشارة أن هذا الكيك قد حاز على أقبال الجميع ويرجع السبب الرئيسي في ذلك هو أنه ذات مذاق لذيذ للغاية لا يوصف وشكله جذاب للغاية كما أنها من أنواع الكيك الخفيفة على المعدة ويتم تقديمها على وجبة الفطور مع كوب من الحليب او كوب من الشاي وذلك لأنها تساعد على مد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط كما يمكنكم تقديمها في المناسبات والأعياد المختلفة وتزيينها ايضا الكريمة أو الشكولاتة تابعوا معانا.
المقادير المطلوبة لعمل كيك اليومي
- 3 بيضات.
- رشة ملح.
- 150 جم سكر بودر.
- 120 مل زيت.
- 150 مل عصير برتقال.
- ملعقة صغيرة من بشر البرتقال.
- 220 جم دقيق.
- 16 جم بيكنج بودر.
- مربى المشمش.
- جوز الهند.
طريقة تحضير كيك يومي اقتصادي
يجب عليكم اتباع خطوات تحضير الكيك اليومي الاقتصادي في المنزل بكل سهولة من خلال الخطوات الآتية:
- في طبق كبير يتم وضع البيض والملح والسكر ثم يجب أن يتم الخلط بشكل جيد بالمضرب اليدوي حتى يذوب السكر.
- ثم يتم إضافة عصير البرتقال ويتم التقليب بشكل جيد.
- ثم يتم إضافة الزيت ويتم التقليب جيدا.
- ثم يتم نخل الدقيق في الوعاء على دفعتين ثم يتم ضرب جميع المكونات بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط.
- ثم يتم إضافة بشر البرتقال ويتم التقليب مرة أخرى.
- ثم يتم وضع البيكنج باودر في الوعاء ثم يتم وضع ورقة الزبدة ويتم سكب فيها الخليط ثم نقوم بإدخال القالب في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ثم نتركها لمدة ثلاثون دقيقة.
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