طريقة عمل الكيك الخفيف اليومي بطريقة سهلة وبسيطة والطعم ولا أروع وب 10 جنية بس

كيك يومي اقتصادي من أنواع الكيك المشهورة بشكل كبير والتي يحبه العديد من الصغار والكبار أيضا فهو من أنواع الكيك المفضلة لدي العديد من الأشخاص، كما يجب الإشارة أن هذا الكيك قد حاز على أقبال الجميع ويرجع السبب الرئيسي في ذلك هو أنه ذات مذاق لذيذ للغاية لا يوصف وشكله جذاب للغاية كما أنها من أنواع الكيك الخفيفة على المعدة ويتم تقديمها على وجبة الفطور مع كوب من الحليب او كوب من الشاي وذلك لأنها تساعد على مد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط كما يمكنكم تقديمها في المناسبات والأعياد المختلفة وتزيينها ايضا الكريمة أو الشكولاتة تابعوا معانا.

المقادير المطلوبة لعمل كيك اليومي

3 بيضات.

رشة ملح.

150 جم سكر بودر.

120 مل زيت.

150 مل عصير برتقال.

ملعقة صغيرة من بشر البرتقال.

220 جم دقيق.

16 جم بيكنج بودر.

مربى المشمش.

جوز الهند.

طريقة تحضير كيك يومي اقتصادي

يجب عليكم اتباع خطوات تحضير الكيك اليومي الاقتصادي في المنزل بكل سهولة من خلال الخطوات الآتية: