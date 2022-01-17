نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعملي أحلي قطايف علي أصولها بطريقة سهلة وصحية وأفضل من محلات المخبوزات في المقال التالي
القطايف من أشهي والذ المعجنات والمميزة بطعمها الرائع والمشهورة في كل دول الوطن العربي، والتي يحبها جميع الأفراد وخاصتا الأطفال وكما أن القطايف تحتوى على قيمة غذائية عالية ومفيدة ومهمة جدا لجسم وصحة الإنسان، كما أن القطايف لها العديد من الطرق والوصفات المختلفة وكلها تتمتع بطعمها الشهي واللذيذ، والقطايف يمكن أي سيدة أو فتاة عملها في المطبخ بسهولة بجميع أشكالها وأنواعها وبمذاقها اللذيذ، وكما أن هناك العديد من الحشوات المتنوعة للقطايف وبأنواع مختلفة الحشوة المستخدمة، حيث أن منها حشوة الجبن، أو حشوة اللحوم المفرومة، أو حشوة الفراخ، أو الشيكولاتة وهى طرق سهلة التحضير وكما أن معظم مكوناتها موجودة في المنزل وبأقل تكلفةكلفة، ولذلك يمكن عمل القطايف في المنزل بسهولة وبطريقة أمنة وصحية، والقطايف لها طعم خاص في شهر رمضان ومنها الحلو، أو الحادق ويفضل تقديمها مع أو بعد وجبة الإفطار.
طريقة تحضير عجينة القطايف ومكوناتها
مكونات عجينة القطايف
- كوبان من الدقيق.
- كوب من اللبن.
- نصف كوب سميد.
- نصف كوب سكر.
- كوب من الماء.
- رشه من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر.
- الشيكولاتة النوتيلا، أو الكاكاو الخام حسب الرغبة
مكونات عمل الشربات
- كوبان من الماء.
- كوب من السكر.
- ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.
طريقة التحضير
- ضعي جميع المكونات في طبق عميق وهى كوبان من الدقيق، وكوب من اللبن، نصف كوب سميد، نصف كوب من السكر، كوب من الماء، ملعقة صغيرة من الفانيليا، رشه صغيرة من الملح، ثلاث ملاعق صغيرة من البيكنج بودر، وبعد ذلك يتم خلطهم بالمضرب اليدوي لكى تتجانس المكونات جيدا.
- ضعي الخليط في براد الشاي ثم نحضر طاسة مسطحة وضعيها على النار لكى تسخن جيدا.
- أحضري البراد الذي به عجينة القطايف ثم قومى بصب الخليط في الطاسة المسطحة على شكل دوائر ثم نسوى القطايف على الجانين حتى تأخذ لونها الذهبي.
- وبعد ذلك يتم خروجها من الطاسة على قماشة قطنية ونتركها لتبرد تماما.
- ثم نضع كمية من المكسرات أو أي حشوة حسب الرغبة ثم نقوم بحشو القطايف ويتم تقفيلها جيدا حتى لا تتساقط منها أي حشوة .
- ثم نقوم بوضع طاسة عميقة على النار وبها زيت حتى يسخن تماما ثم نضع به القطايف حتى يعطينا أحمرار من الوجهين حتى تأخذ لونها الذهبي ثم بعد ذلك نقوم بأخراج القطايف إلى طبق يكون به شربات بارد وذات قوام ثقيل ونقوم بإعداده في طبق التقديم.
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