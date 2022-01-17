اعملي أحلي قطايف علي أصولها بطريقة سهلة وصحية وأفضل من محلات المخبوزات

القطايف من أشهي والذ المعجنات والمميزة بطعمها الرائع والمشهورة في كل دول الوطن العربي، والتي يحبها جميع الأفراد وخاصتا الأطفال وكما أن القطايف تحتوى على قيمة غذائية عالية ومفيدة ومهمة جدا لجسم وصحة الإنسان، كما أن القطايف لها العديد من الطرق والوصفات المختلفة وكلها تتمتع بطعمها الشهي واللذيذ، والقطايف يمكن أي سيدة أو فتاة عملها في المطبخ بسهولة بجميع أشكالها وأنواعها وبمذاقها اللذيذ، وكما أن هناك العديد من الحشوات المتنوعة للقطايف وبأنواع مختلفة الحشوة المستخدمة، حيث أن منها حشوة الجبن، أو حشوة اللحوم المفرومة، أو حشوة الفراخ، أو الشيكولاتة وهى طرق سهلة التحضير وكما أن معظم مكوناتها موجودة في المنزل وبأقل تكلفةكلفة، ولذلك يمكن عمل القطايف في المنزل بسهولة وبطريقة أمنة وصحية، والقطايف لها طعم خاص في شهر رمضان ومنها الحلو، أو الحادق ويفضل تقديمها مع أو بعد وجبة الإفطار.

طريقة تحضير عجينة القطايف ومكوناتها

مكونات عجينة القطايف

كوبان من الدقيق.

كوب من اللبن.

نصف كوب سميد.

نصف كوب سكر.

كوب من الماء.

رشه من الملح.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر.

الشيكولاتة النوتيلا، أو الكاكاو الخام حسب الرغبة

مكونات عمل الشربات

كوبان من الماء.

كوب من السكر.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

طريقة التحضير