طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي بعجينة مورقة بطعم أول مرة تدوقيه

الفطير المشلتت من الاكلات القديمة التي اعتدنا عليها فهو من الأكلات الريفية المصرية، و لايمكن الاستغناء عنه فلابد من وقت إلى آخر تجهيز اكله فطير مشلتت مع الاكلات المميزة التي يتم تناولها معه مثل العسل والقشطة، فهو له طعم رائع ويحبه الكبير والصغير، واليوم سوف نعرض كيفية عمل الفطير المشلتت في المنزل بدلًا من شرائه جاهز، وذلك لأنه سهل التحضير، وجميع مكوناته متواجدة في كل منزل فلا يكون هناك تكاليف كبيرة أو أي صعوبة لتحضيره.

طريقة عمل الفطير المشلتت في المنزل

اصنعي بنفسك الفطير المشلتت بنفس طعم المحلات، ولكنه يكون افضل في الجودة والأمان، والتكاليف ايضًا، وطريقة تحضيره كالآتي:

المكونات

كيلو من الدقيق الخاص بالعجائن.

رشة ملح.

ملعقة من السكر.

نصف كوب من السمن ويفضل السمن البلدي ليعطي أفضل طعم.

كوبين من الماء الدافئ للعجن.

طريقة التحضير