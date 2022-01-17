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عمر شويل - جدة طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي بعجينة مورقة بطعم أول مرة تدوقيه - ثقفني
الفطير المشلتت من الاكلات القديمة التي اعتدنا عليها فهو من الأكلات الريفية المصرية، و لايمكن الاستغناء عنه فلابد من وقت إلى آخر تجهيز اكله فطير مشلتت مع الاكلات المميزة التي يتم تناولها معه مثل العسل والقشطة، فهو له طعم رائع ويحبه الكبير والصغير، واليوم سوف نعرض كيفية عمل الفطير المشلتت في المنزل بدلًا من شرائه جاهز، وذلك لأنه سهل التحضير، وجميع مكوناته متواجدة في كل منزل فلا يكون هناك تكاليف كبيرة أو أي صعوبة لتحضيره.
طريقة عمل الفطير المشلتت في المنزل
اصنعي بنفسك الفطير المشلتت بنفس طعم المحلات، ولكنه يكون افضل في الجودة والأمان، والتكاليف ايضًا، وطريقة تحضيره كالآتي:
المكونات
- كيلو من الدقيق الخاص بالعجائن.
- رشة ملح.
- ملعقة من السكر.
- نصف كوب من السمن ويفضل السمن البلدي ليعطي أفضل طعم.
- كوبين من الماء الدافئ للعجن.
طريقة التحضير
- احضري وعاء كبير ويفضل أن يكون معدني.
- أضيفي بداخله الدقيق، ثم رشة الملح، ثم السكر.
- قلبي المكونات بيدك، ثم اضيفي المياه بشكل تدريجي، حتى تلف معكي العجينة وتصبح عجينة متماسكة.
- استمري في العجن لمدة لا تقل عن ربع ساعة، وذلك حتى تصبح العجينة مطاطية وسوف تشعرين بذلك مع تكرار العجن فيها.
- غطي العجينة في نفس الوعاء، واتركيها جانبًا لمدة ساعة حتى ترتاح تمامًا.
- افردي العجينة بعد ذلك على سطح صلب، بعد رش كمية مناسبة من السمن الذائبة أو الزيت على السطح.
- افردي العجينة جيدًا بيدك في البداية ثم استخدمي النشابة.
- استمري في الفرد من كل الجوانب وذلك حتى تصبح رقيقة وشفافة.
- ادهني سطح العجين المفرود بالسمن الذائبة، ثم قومي بتطبيق العجين طبقة فوق طبقة.
- لابد من مراعاة وضع مسحة من السمن في كل طبقة قبل لمها على الطبقة الأخرى حتى يصبح الفطير مورق ولذيذ.
- استمري في التطبيق حتى تصبح كورة.
- امسح بيدك كل العجين من الخارج بالسمن.
- احضري صينية كبيرة مناسبة لعمل الفطير.
- ضعي العجينة بداخلها، وافرديها بيدك مرة أخرى حسب مساحة الصينية.
- ادخلي الصينية الفرن على درجة حرارة عالية.
- اتركيه حتى يحمر من اسفل، اشعلي بعد ذلك الشواية واتركيه حتى يصبح ذهبي اللون من كل الاتجاهات.
- يتم تناول الفطير المشلتت ساخنًا.
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