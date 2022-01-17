نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبياض كالقطن.. كريم الأرز المسلوق للوجه لمدة ثلاث أيام ستختفي التجاعيد ويفتح لون البشرة 6 درجات في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن استخدام كريم الأرز المسلوق للوجه يعتبر من الأمور الطبيعية الرائعة التي تفضل الكثير من السيدات استخدامها، حيث أن فائدة المواد الطبيعية عالية جدا كما أنها لا تسبب أي ضرر من استخدامها لأي نوع من أنواع البشرة، ولذلك تبحث الكثير من الفتيات تن هذا الماسك بشكل فعلي لمعرفة مكوناته وكيفية تحضيره وهذا ما سوف نتعرف عليه معكم.

كريم الأرز المسلوق للوجه

إن كريم الأرز المسلوق للوجه من أكثر المواد الطبيعية المستخدمة للحفاظ على نضارة البشرة وحيويتها، كما أنه من أنجح الكريمات التي أثبتت فاعليتها في العناية بكل أنواع البشرة، هذا وخلاصته تستخدم بشكل فعلي في تصنيع الكريمات الخاصة بالعناية بالبشرة، فهو يعمل على علاج حبوب الشباب وشد البشرة والتقليل من التجاعيد وعلامات السن.

كريم الأرز المسلوق للوجه قبل النوم

إن طريقة عمل هذا الكريم سهلة وبسيطة ولا تحتاج إلى الكثير من المكونات أو الخطوات للحصول عليه، ومن الرائع استخدامه في فترة قبل النوم لان الوجه يكون في وقت راحه وغير مجهد.

المكونات

عدد 4 ملاعق أرز.

مقدار ½ كوب حليب.

عدد ملعقة واحدة كبيرة من زيت الزيتون.

عدد ملعقة واحدة صغيرة من العسل الطبيعي.

طريقة التجهيز

في البداية نقوم بوضع الأرز في كمية كافية من الماء ونقوم بوضعها على النار حتى يتم طبخه بشكل جيد، ثم بعد ذلك نقوم بتصفية الأرز من المياه جيدا ثم نقوم بإضافة الحليب إلى الأرز، ثم نقوم بوضعهم في الخلاط الكهربائي وذلك حتى يصبح الملمس ناعم وبشكل كريمي.

بعد ذلك نعمل على تصفية هذا الخليط بشكل جيدا جدا ونقوم بإضافة كميات العسل وزيت الزيتون جيدا ونخلطهم حتى يتجانسوا، يتم وضع الكريم على البشرة قبل الذهاب إلى النوم وتدليكه بشكل دائري.

لقد تعرفنا معكم في هذا المقال بصورة واضحة على كريم الأرز المسلوق للوجه، وكذلك كل مكوناته وطريقة التحضير الخاصة به، وذلك لأن هذا النوع من الماسكات الطبيعية يعتبر من أهم وأفضل الأنواع، حيث أنه لا توجد له أي أضرار أو أثار جانبية فكل مكوناته طبيعية ويمكن استخدامها لأي نوع من أنواع البشرة سواء الجافة أو الدهنية أو المختلطة.