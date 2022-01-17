اللانشون البيتي الخطير باللحمة والفراخ وكمان الأقتصادى وبأسهل الطرق فى المنزل

يعد اللانشون من الوجبات المغذية السريعة، والتى تصلح لوجبات الإفطار والعشاء كوجبة خفيفة ومغذية، وأيضاً يصلح لعمل ساندويتشات للأولاد فى المدارس وذلك لأن الأطفال يحبونه كثيراً ويقبلون على أكله بطريقة كبيرة وأيضا الكبار، كما أنه يقدم بأنواع مختلفة من اللحم أو الفراخ والكثير من الشيفات قدموه بدون لحم أو فراخ بطريقة اقتصادية جداً، وذلك لان تكلفة شرائه عالية من الخارج، وسوف اقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير اللانشون البيتي الخطير باللحمة والفراخ وكمان الإقتصادي بالتفصيل.

مكونات عمل لانشون اللحم

يتكون لانشون اللحم من مكونات كتيرة شوية بس بسيطة وغير مكلفة وهى كالتالي:

كيلو من اللحم.

ملعقة كبيرة من الثوم البودر.

١/٢ كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من البصل البودر.

٢ كوب من لماء المثلج.

ملعقة كبيرة من الملح.

كوب من النشا.

٢ ملعقة صغيرة من اللبن البودرة.

كيس من البيكنج بودر.

٢ مكعب مرقة اللحم أو الدجاج.

مكعبات ثلج.

حبة من البنجر.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل لانشون اللحم سهلة ولكن لها بعض الخطوات التى سوف نتعرف عليها فيمايلي: