نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اللانشون البيتي الخطير باللحمة والفراخ وكمان الأقتصادى وبأسهل الطرق فى المنزل في المقال التالي
يعد اللانشون من الوجبات المغذية السريعة، والتى تصلح لوجبات الإفطار والعشاء كوجبة خفيفة ومغذية، وأيضاً يصلح لعمل ساندويتشات للأولاد فى المدارس وذلك لأن الأطفال يحبونه كثيراً ويقبلون على أكله بطريقة كبيرة وأيضا الكبار، كما أنه يقدم بأنواع مختلفة من اللحم أو الفراخ والكثير من الشيفات قدموه بدون لحم أو فراخ بطريقة اقتصادية جداً، وذلك لان تكلفة شرائه عالية من الخارج، وسوف اقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير اللانشون البيتي الخطير باللحمة والفراخ وكمان الإقتصادي بالتفصيل.
مكونات عمل لانشون اللحم
يتكون لانشون اللحم من مكونات كتيرة شوية بس بسيطة وغير مكلفة وهى كالتالي:
- كيلو من اللحم.
- ملعقة كبيرة من الثوم البودر.
- ١/٢ كوب من الزيت.
- ملعقة كبيرة من البصل البودر.
- ٢ كوب من لماء المثلج.
- ملعقة كبيرة من الملح.
- كوب من النشا.
- ٢ ملعقة صغيرة من اللبن البودرة.
- كيس من البيكنج بودر.
- ٢ مكعب مرقة اللحم أو الدجاج.
- مكعبات ثلج.
- حبة من البنجر.
طريقة الاعداد والتحضير
طريقة عمل لانشون اللحم سهلة ولكن لها بعض الخطوات التى سوف نتعرف عليها فيمايلي:
- فى وعاء الكبة نضع اللحمة ونفرمها جيداً حتى تصبح ناعمة جداً.
- نحضر وعاء آخر ونخلط به التوابل من البصل البودر والثوم البودر والملح والفلفل الأسود واللبن البودرة والبيكنج بودر وحبة البنج المقطعة لتعطيها لون.
- ثم نضيف عليهم الماء المثلج ومكعبات الثلج والنشا ونخلطهم مع بعض كويس.
- بعد ذلك نقوم بإضافتهم إلى اللحم فى الكبة ونخلطهم مرة أخرى حتى يصبح الخليط ناعم تماماً.
- نقوم بإحضار كيس حراري أو ممكن تحطيه فى كوبيات مدهونة بالزيت.
- لو هتحطيه فى كيس حراري نقوم بوضعه ثم لفه على شكل رول مع إخراج الهواء ثم نغلفه بورق الألومنيوم ونضعه فى حلة مناسبة بها ماء مغلي لمدة ٤٠ دقيقة على نار متوسطة.
- لو معندكيش كيس حراري ممكن تسكبي الخليط فى كوبات وندهنها بالزيت ونغطيها بورق زبدة ثم نضعها فى حلة نصفها ماء مغلي ونتركه حتى ينضج لمدة ٤٠ دقيقة على نار متوسطة أيضاً.
- بعد مرور الوقت نرفعه من الماء ونتركه حتى يبرد تماماً ثم نقطعه ونقدمه وبالف هنا وشفا.
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