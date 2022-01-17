طريقة عمل عجينة الحليب القطنية للمخبوزات لتشكيل اللي تحبيه والحشو على مزاجك

عجينة القطنية بالحليب هي من ألذ وأشهر أنواع العجين المستخدمة في معظم المعجنات والمعجنات الشهيرة والتي يبحث عنها الكثير من الناس عن كيفية صنعها لما تتمتع به من طعم رائع ويمكن تحضيرها بأقل التكاليف احتمالات ويمكن القيام به بسرعة حتى يمكن لجميع كبار السن والصغار وسيكون مفيدًا لجميع الفئات العمرية لما يحتويه من فيتامينات يحتاجها الجسم للتغذية والنمو عند الأطفال مثل البيض والحليب وسرها يكمن في طريقة التحضير ومكوناتها التي سنقدمها لكم في هذا المقال.

مقادير عجينة الحليب

ثلاث أكواب من الدقيق الفاخر.

كوب من الحليب الدافئ السائل.

حبتين من البيض.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت.

ثلاث ملاعق من الزبدة الطرية (بدرجة حرارة الغرفة)

نصف ملعقة من الخميرة الفورية.

ربع ملعقة من الملح.

طريقة عمل عجينة الحليب القطبية

كما ذكرنا سابقًا يكمن سر هذه العجينة في طريقة تحضيرها مما يجعلها مختلفة وتجعلها لذيذة للغاية وإليك بعض الخطوات للحصول على عجينة طرية ورقيقة ذات مذاق مميز ومذهل: