نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل عجينة الحليب القطنية للمخبوزات لتشكيل اللي تحبيه والحشو على مزاجك في المقال التالي
عجينة القطنية بالحليب هي من ألذ وأشهر أنواع العجين المستخدمة في معظم المعجنات والمعجنات الشهيرة والتي يبحث عنها الكثير من الناس عن كيفية صنعها لما تتمتع به من طعم رائع ويمكن تحضيرها بأقل التكاليف احتمالات ويمكن القيام به بسرعة حتى يمكن لجميع كبار السن والصغار وسيكون مفيدًا لجميع الفئات العمرية لما يحتويه من فيتامينات يحتاجها الجسم للتغذية والنمو عند الأطفال مثل البيض والحليب وسرها يكمن في طريقة التحضير ومكوناتها التي سنقدمها لكم في هذا المقال.
مقادير عجينة الحليب
- ثلاث أكواب من الدقيق الفاخر.
- كوب من الحليب الدافئ السائل.
- حبتين من البيض.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت.
- ثلاث ملاعق من الزبدة الطرية (بدرجة حرارة الغرفة)
- نصف ملعقة من الخميرة الفورية.
- ربع ملعقة من الملح.
طريقة عمل عجينة الحليب القطبية
كما ذكرنا سابقًا يكمن سر هذه العجينة في طريقة تحضيرها مما يجعلها مختلفة وتجعلها لذيذة للغاية وإليك بعض الخطوات للحصول على عجينة طرية ورقيقة ذات مذاق مميز ومذهل:
- أولاً خذ وعاءً كبيرًا واسكب فيه نصف كوب من الحليب السائل الدافئ.
- ثم نضيف السكر والخميرة لهم ونقلب حتى يذوب السكر والخميرة تمامًا.
- ثم غطي الوعاء من جميع الجوانب واتركيه لمدة ربع ساعة على الأقل، حتى تخمر الخميرة وتتفاعل مع السكر والحليب.
- نحضر وعاء آخر، ثم نضع البيض فيه ونجهز الخلاط الكهربائي للخفق بسرعة متوسطة.
- بعد خلط البيض تمامًا ضعي الزبدة فوقه واخفقيهم مرة أخرى حتى تحصلي على مزيج ممزوج جيدًا.
- ثم اسكبي الكمية المتبقية من الحليب تدريجيًا في خليط البيض واستمري في الخفق حتى تمتزج جميع المكونات.
- ثم نضيف الطحين إلى هذا الخليط مع رشة ملح ونعجنهما معًا ويستمر عمل ذلك حتى مرور 10 دقائق حتى يتم الحصول على عجينة قطنية ناعمة.
- بعد العجن، أحضر وعاء أو صفيحة خبز ودهنها بقليل من الزيت.
- ثم نقوم بتشكيل العجينة بالشكل الذي نريده ونضعها في صينية خبز أو وعاء ونغطيها ونتركها لمدة ساعة حتى تختمر العجينة.
- أخيرًا بعد التخمير، يمكننا تشكيلها ووضعها في الفرن للخبز.
- في النهاية قد قدمنا لكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل عجينة الحليب القطنية من أجل تحضير العديد من السوائل.
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