نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو مستعجلة.. كيكة الميكرويف في المج سهلة وسريعة وهشة بدون مضرب لطعم رائع لعشاق الشيكولاتة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد كيكة الميكرويف من أسهل وأسرع طرق تحضير الكيكة، ويمكن عمل كيك المج في الميكرويف بأكثر من طريقة ومكونات مختلفة، ويمكنك تحضيرها للأطفال لكي يستفيدو من عناصرها الغذائية عالية القيمة بدون الحاجة لشراء الكيكة الجاهزة التي لا نعلم مدى نظافة مكوناتها والأيدي التي صنعتها، وهناك عدة طرق مختلفة لعمل كيك سهل وهش في الميكرويف.

كيكة الميكرويف

يمكنك القيام بعمل كيكة المكرويف بأقل التكاليف ومكوناتها البسيطة وبأسهل الطرق، ويمكن أيضاً تزينها للأطفال، وسنقوم بعرض بعض الطرق في هذا المقال.

كيكة المكرويف بالشيكولاتة

من أسرع وأسهل وصفات الكيكة التي يمكنك عملها في أضيق الأوقات بمكونات سهلة وبسيطة، والطريقة كالتالي:

المكونات:

ملعقتين كبيرتين من الحليب السائل.

ملعقتين كبيرتين من السكر الأبيض.

حبة من البيض.

رشة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من زيت الطعام.

ملعقتين كبيرتين من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة من الكاكاو.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

طريقة الوصفة:

في وعاء نظيف جاف قومي بوضع البيض مع السكروالزيت والفانيليا وإخلطي جيداً.

ضعي الدقيق مع الكاكاو والبيكنج بودر وقلبي جيداً حتي تحصلي على قوام مناسب.

إحضري كوب من الزجاج أو الصيني حسب المتوفر لديكي.

ضعي مسحة من الزيت داخل الكوب وضعي الخليط.

ضعي الكوب في الميكرويف لمدة أربعة دقائق، وإستمتعي بأسرع وألذ كيك.

يمكنك تزيينها بالكريم شانتيه حسب رغبتك.

كيكة المج السريعة

أحياناً نحتاج في آخر اليوم إلى تحلية، ويمكن عمل الكيكة بدون بيض، والطريقة كالتالي:

المكونات:

ملعقتين من السكر الأبيض.

خمس ملاعق كبيرة من الدقيق الأبيض.

ملعقتين من الكاكاو.

ملعقتين من الحليب السائل.

ملعقة من الفانيليا السائلة.

ملعقة من زيت الطعام.

حبة من البيض

طريقة التحضير:

في طبق ضعي البيض مع الفانيليا والسكر، وإخلطي جيداً.

ضعي الزيت والحليب.

ضعي الدقيق والكاكاو بالتدريج حتي يمتزج الخليط.

إمسحي كوب من الفخار بمسحة من الزيت، وضعي الخليط.

أدخليه الميكرويف، وإنتظري لمدة خمس دقائق، وقدميها مع شاي بحليب.

وفي ختام هذا المقال قدمنا لكي وصفتين من ألذ الوصفات التي يمكنك بها تطبيق طريقة كيكة الميكرويف بأسهل الطرق ومكونات بسيطة، وهي كيكة سريعة بالشيكولاتة وكيكة هشة بالفانيليا.