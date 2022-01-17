بدون تعب.. تنظيف الكرشة بمكون سحري في مطبخك والتخلص من الزفارة في ثواني هتبقي زي القشطة

الكرشة من منتجات اللحوم التي يحب الناس تناولها ‏دائما في المناسبات في الأعياد وفي التجمعات الكبيرة وذلك لأنها لذيذة ودائما الأمهات يقومون بإعداد الكرشة بطريقة مميزة أو بالعديد من الطرق مثل الكرشة المسلوقة ‏والكرشة التي تحتوي على صوص الطماطم ‏لك طريقة أخرى يتم إضافتها إلى الأرز أو المكرونة او المشويات أيضا وهي لذيذة جدا ولكن المشكلة التي تواجهنا عند إعداد هي أنها تستغرق وقتا طويلا ليس في طهي الكرشة ‏لأنها لا تستغرق وقتا طويلا في الطهي ولكن هذا الوقت يحدث عندما نقوم بتنظيف الكرشة ‏أنها تحتاج إلى وقت وجهد كبير حتى نتخلص من الأشياء العالقة بها عند شرائها من الخارج ومن خلال هذا المقال تتحدث عن طريق الصحيحة التي يمكن من خلالها تنظيف الكرشة بشكل ‏عميق وبعض المكونات الهامة التي نحتاج إليها أثناء التنظيف الكرشة.

‏مكونات تنظيف الكرشة بسرعة

‏

فيما يلي سنتحدث عن بعض ‏المكونات المهمة التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد الكرشة في المنزل ‏وتنظيفها بشكل عميق وهذه المكونات هي:

‏

قدر كبير.

‏‏

‏‏ ثلاث لترات من الماء.

¼ كوب من الخل.

¼ كوب كبير من الملح.

ثلاث ملاعق من عصير الليمون.

¼ كوب من بيكربونات الصوديوم.

‏

‏ سكين حاد.

‏

تنظيف الكرشة ‏بسرعة الصاروخ

‏

ما يلي سنتحدث عن خطوات تنظيف الكرشة بالتفصيل:

‏