بدون ألم نهائيا.. خلطات الفازلين لإزالة شعر الوجه والجسم كله من الجذور وتبيض فوري للمناطق الحساسة

الفازلين لإزالة شعر العانة والجسم من أهم الوصفات التي من الممكن أن تساعد في التخلص تماما من الشعر حيث تعتبر وصفة الفازلين المزيلة للشعر من الجذور من بين أهم الخلطات للإزالة والتي لها دور في التحسين من لون الجلد أيضا فضلا عن كون تلك الخلطة تعد أفضل خلطة لإزالة الشعر كما أنها تعد من التركيبات المنعمة للجلد ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات التي تتعلق بالوصفة مع ذكر مكوناتها وطريقة إعدادها الصحيحة والتي من الممكن أن تكون هي الطريقة التي تغني كل الفتيات عن وسائل إزالة الشعر العادية.

الفازلين لإزالة شعر العانة والجسم

الفازلين من الممكن أن يستعمل لإزالة شعر العانة والجسم وهذا من خلال أن يتم إدخاله في وصفات وتلك الوصفات من بينها تلك الخلطة الطبيعية والتي سنتعرف عليها من خلال الآتي من تلك السطور المقبلة ومن المعروف أن الفازلين يعد نوع من أنواع المستحضرات الطبيعية النقية الممتازة ذات الأثر المرطب للجلد كما تسهل جدا من نزع الشعر تماما من الجلد بكل سهولة ودون ألم من خلال الوصفة الآتي شرح مكوناتها وطريقة إعدادها:

مكونات خلطة الفازلين للتخلص شعر العانة والجسم

المكونات التالية تعمل على توفير أفضل تركيبة لها دور في نزع الشعر من المناطق التي ينمو بها الشعر والمناطق الحساسة وجلد البشرة بالكامل كما تصلح للتطبيق على الوجه:

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من الدقيق.

ملعقة من النشا.

ملعقة من زيت اللوز.

ملعقة من الليمون.

ملعقة من ماء الورد.

طريقة التحضير لوصفة الفازلين المزيلة للشعر

من الممكن لكل فتاة أن تبدأ بخطوات التحضير من خلال إذابة الفازلين في البداية ومن ثم يتم خلط الفازلين السائل مع النشا والدقيق مع إضافة الزيت للوز ويفضل النوع الحلو ومن ثم وضع عصير الليمون وماء الورد مع التقليب المستمر للحصول على مزيج ناعم يطبق على البشرة وبعد جفافه بعد عشر دقائق من التطبيق يتم فركه بأصابع اليد ومعه يزال الشعر وبكل يسر والبشرة تصبح أنعم.