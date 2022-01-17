حيلة عبقرية لتقشير الثوم بسرعة الصاروخ لو قدامك 20 كيلو هتقشريهم في دقائق

بربما لا توجد لدينا ‏يمكن اعدادها دون أن استخدم الثوم والبصل لأنها من المكونات المهمة التي تعطي للطعام نكهة لذيذة ورائحة جميلة و طازجة ويمكن الحصول على هذه الرائحة أيضا استخدام التوابل التي تحتوي على رائحة طازج الثوم والبصل ولكن بالطبع استخدام فصوص الثوم الطبيعية تعطي طعم الا للأكل ولكن من المشاكل التي تواجه أي أن عند إعداد الطعام إن الثوم يستغرق وقتا طويلا عند تقشيره أولًا والمشكلة الثانية انه يترك رائحة ‏فيها بعد الانتهاء من ذلك لذلك لابد من استخدام طريقة سريعة وفي نفس الوقت لا تسبب رائحة كريها لليد ولا تلتصق الروائح داخل القلب بشكل سريع من خلال هذا المقال سنتحدث عن بعض الطرق التي تساعدنا على تقشير الثوم بشكل سريع دون أن نستغل الوقت طويل وفي نفس الوقت لا توجد هناك رائحة كريهة في اليد.

‏طريق تقشير الثوم باستخدام الماء الساخن

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ما نعلم أن الماء ساخن يساعد على فك الارتباط بين الجزيئات وذلك من خلال هذه ‏طريقة سنستخدم ‏هذه الخاصية بشكل فعال و خطواتها هي:

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قدر قدر كبير يحتوي على كمية كبيرة من الماء بعد ذلك نقوم بإزالة رؤوس الثوم وجذور الثوم ثم نقوم بتفكيك فصوص الثوم بعضها عن بعض.

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‏ طلع فصوص الثوم داخل القدر الذي يحتوي على الماء الساخن نترك فصوص الثوم فقط لمدة دقيقتين.

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‏ لذلك نخرج فصوص الثوم بشكل سريع نلاحظ أنه قصور الثوم بدأت تصبح رطبة ومن السهل التخلص منها.

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حلقة التخلص من قشور الثوم بواسطة السكين

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فيما يلي سنتحدث عن إحدى طرق ‏سريع التي يمكن استخدامها في تقشير الثوم وهي:

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