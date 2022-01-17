اصنعي فطيرة البرتقال والليمون بطعم رائع ونكهة لذيذة

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فطيرة البرتقال والليمون ، هي نوع من المخبوزات اللذيذة والتي له مذاق خاص وجميل ويذوب بالفم، فهي محشية بحشوة كريمة الليمون والبرتقال، مكوناتها سهلة جداً وبسيطة وتعد هذه الفطيرة مفيدة ومغذية خاصة في الشتاء فهي تحتوي على البرتقال والليمون وهما لهما فوائد كثيرة وعديدة وهامة جداً للجسم، فهي تعتبر من الفطائر المفيدة في فصل الشتاء فهي تحمي الجسم من نزلات البرد وتقوي مناعة الجسم، يتم تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة وغيرة معقدة، يمكن تقديمها للضيوف فهي تمتاز بشكل رائع وجميل وطعم شهي جداً، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل فطيرة البرتقال والليمون بنكهة جميلة ورائعة.
مكونات عمل فطيرة البرتقال والليمون
تتكون الفطيرة من المكونات الآتية:ـ
- كوب وربع من الدقيق متعدد الاستخدام.
- ربع ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- 6 ملاعق كبيرة زبدة غير مملحة.
- ثلث كوب سكر بودر.
- 3 ملاعق كبيرة زبادي.
مكونات الحشوة
- ملعقة كبيرة بشر برتقال.
- ملعقة كبيرة بشر ليمون.
- حبة ليمون منزوعة البذور ومقطعة أجزاء صغيرة.
- حبة برتقال منزوعة البذور ومقطعة أجزاء صغيرة.
- نصف كوب سكر.
- 2 ملعقة كبيرة نشا الذرة.
طريقة التحضير
يتم تحضير فطيرة البرتقال والليمون بالخطوات الآتية:ـ
- في وعاء كبير نقوم بنخل الدقيق والبيكنج بودر ثم نقوم ببشر الزبدة باستخدام مبشرة.
- ثم تضاف إلي الخليط ونقلب المكونات باليد مع بعضها البعض، حتي تتجانس ويمتص الدقيق الزبدة تماماً.
- ثم نضيف السكر والزبادي ونعجن المكونات حتي تتجمع العجينة وتصبح متماسكة وطرية الملمس.
- نأخذ حوالي ثلث العجينة ونغلفه بكيس من النايلون ويحفظ داخل الفريزر لمدة نصف ساعة.
- ثم نقوم بفرد ما تبقي من العجينة في قالب صغير دائري الشكل مدهون بالزبدة ومبطن بورق الزبدة.
- ثم نحفظ القالب في الثلاجة لمدة 30 دقيقة حتي يتماسك
طريقة تحضير الحشوة
- نقوم بخلط أجزاء البرتقال والليمون الصغيرة في الخلاط الكهربائي حتي يصبح الخليط ناعم جداً.
- ثم نقوم بتصفية الخليط حتي نحصل على الماء فقط ونحتفظ باللب (تفل البرتقال والليمون المصفى).
- نضيف عصير الليمون والبرتقال في وعاء، ثم نضيف إليه السكر والنشا ونمزج المكونات جيداً حتي تذوب تماماً.
- ثم نضيف بشر الليمون والبرتقال ونقلب المكونات ثم نرفع الوعاء على نار متوسط ونقلب باستمرار.
- ثم نضيف لب البرتقال والليمون ونقلب الخليط لمدة 3 دقائق حتي يصبح الخليط ثقيلاً.
- نسكب الخليط فوق العجينة المجهزة في القالب ونوزعه بالتساوي ثم نقوم ببشر ثلث العجينة المحفوظ بالفريزر فوق الحشوة ونوزعها بالتساوي.
- ندخل القالب فرن ساخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 40 دقيقة حتي يأخذ اللون الذهبي.
- نخرجها ونتركها تبرد تماماً ثم تقطع وتقدم بالهنا والشفا.
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