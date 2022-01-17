نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترطيب وترميم.. طريقة عمل مخمرية للشعر رهيبة لترطيب وفرد الشعر الهايش المجعد ورائحة جذابة وثابتة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل مخمرية للشعر، وهى طريقة بسيطة وسهلة يمكن فعلها في البيت لجلب رائحة جذابة وجميلة للشعر تستمر أطول وقت ممكن، وسوف تحصلين على روائح جذابة بدون استخدام اى مواد كيميائية الموجودة فى الصالونات، بالاضافة الى أنها مواد طبيعية غير مكلفة.

طريقة عمل مخمرية للشعر

هناك العديد من المخمريات ومنها مخمرية الصبار التي تعمل على ترطيب الشعر واعطائه الملمس الناعم ورائحة جميلة

ويمكن تحضيرها كالآتي:

عبوة مناسبة.

جل الصبار بمقدار ربع كوب.

ماء بمقدار نصف كوب.

زيت جوز الهند بمقدار ملعقة صغيرة.

زيت الجوجوبا بمقدار ملعقة صغيرة.

بلسم الخاص بالشعر بمقدار كمية قليلة.

نقوم بخلط المكونات ببعض وتركها فى الثلاجة حتى خمس ايام حتى تختلط مع بعضها ويمكنك استخدامها.

افضل خمرية للشعر

هى مخمرية تعمل على تجديد نشاط الشعر ويعطيه اللمعان والحيوية، ويمكن استخدام بواسطتها الشاى الاخضر، وزيت النعناع الذى يعمل على نمو جذور الشعر وفى حالة تحضيرها يمكن أن نستخدم الاتى:

عبوة مناسبة.

شاى اخضر بمقدار ربع كوب.

ماء بمقدار نصف كوب.

زيت النعناع بمقدار 2 قطرات.

زيت جوز الهند بمقدار 2 ملعقة.

زيت شجرة الشاي بمقدار ملعقة صغيرة.

نقوم بخلط المكونات جيداً مع بعض تركها في الثلاجة حتى 5 ايام ويمكن استخدامها.

طريقة استخدام مخمرية الشعر

كثير من السيدات يوجد لديهن تعرق في فروة الرأس ويسبب ازعاجاً وخاصة فى الصيف، وقد ينتج عنها روائح ومع الغسيل المتكرر تسبب جفاف فى فروة الرأس، تعمل المخمرية على إضفاء رائحة طيبة وجذابة والترطيب لانها لا يوجد بها أى كحول ويمكن استخدام المخمرية كالاتى:

نقوم بغسل الشعر جيداً بالشامبو الخاص بنا، وتنشيفه جيداً حتى يجف.

ثم قومى بتحريك المشط فيها وهو رطب، ثم توقفى حتى يجف.

قومى بوضع قطعة من المخمرية في شعرك مع تحريك المشط حتى يتوزع على كل الشعر.

تجنب وضع المخمرية على فروة الراس لانها تعمل على انسداد المسام فى فروة الرأس.

ونقوم بوضع المخمرية على الشعر فى منطقة الاطراف لانها تعمل على وتنعيمها وترطيبها لما فيها من زيوت.

فى النهاية نكون وضحنا طريقة عمل مخمرية للشعر، وطريقة عمل مخمرية لترطيب وانعاش الشعر، وكيفية استخدام المخمرية للشعر وتكمن أهمية المخمرية فى ترطيب وإنعاش الشعر بالاضافة الى اكسابه الرائحة والملمس الناعم دون الحاجة الى المواد الكيميائية التى تعمل على تكسير الشعر وذبلانه.