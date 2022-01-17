افضل طرق عمل السردين الاسكندرانى الشهى واللذيذ بعدة وصفات متنوعة فى الفرن والمقلى المقرمش

يعتبر السردين من الاكلات البحرية المميزة والشهية. وتعد وجبة السردين من الوجبات الهامة والضرورية لصحة الانسان. ويتميز السردين باحتوائه على الكثير من المعادن والعناصر الغذائية المفيدة والتى لا غنى عنها. ويفضل تناول وجبة السردين على فترات غير بعيدة. حتى يمكن سد احتياجات الجسم من بعض العناصر والمعادن الهامة والتي لا نجدها إلا فى الأسماك والسردين خاصة. وتختلف طرق إعداد وتحضير السردين سواء بالقلى او فى الفرن وإن كانت تعد طريقة العمل فى الفرن من أفضل الطرق حتى يمكن الاستفادة الكاملة من المعادن والفيتامينات والعناصر. وسوف نوضح طريقة عمل السردين المميزة فى الخطوات التالية من خلال موقع ثقفنى.

طريقة عمل صينية السردين الاسكندرانى فى الفرن

كيلو من سمك السردين البلدى الاسكندرانى .

كذلك ملعقة كبيرة من الخل.

ملعقة من الفلفل الحار.

ثم ملعقة من الكمون.

ثلاث ليمونات مقطعة شرائح.

ربع كوب من عصير الليمون

ملح حسب الرغبة.

خمس ملاعق من الزيت.

ايضا خمس فصوص من الثوم المفروم.

ثلاث حبات من الفلفل مقطع شرائح.

كذلك حبتان من البصل شرائح.

ثم حبتان من الطماطم شرائح.

خطوات تحضير صينية السردين الاسكندرانى

غسل السردين جيدا مع تنظيف الأحشاء. ثم نقع السردين فى الماء والملح وبعض الخل لمدة نصف ساعة ثم يغسل بعد ذلك بالماء.

يسخن الفرن على 180 درجة ثم نحضر صينية الفرن وندهنها ببعض الزيت.

ثم نقوم بوضع شرائح من البصل والطماطم والفلفل والليمون فى قاع الصينية . نقوم برص السردين على شرائح البصل والفلفل والليمون والطماطم.

بعد ذلك نضع باقى شرائح البصل والفلفل والطماطم والليمون على سمك السردين.

ثم نضع عصير الليمون والثوم المفروم وباقي المكونات على صينية السردين.

نضع صينية السردين فى الفرن وتترك حتى ينضج السمك ويأخذ اللون الذهبي إلى البني.

ثم نخرجها من الفرن وتقدم سمك السردين بجانب الخبز والسلطات والطحينة.

طريقة عمل السردين المقلى

كيلو من سمك السردين.

ثم حبة من البصل المفروم.

كذلك سبع فصوص من الثوم المفروم.

ايضا ثلاث حبات من الفلفل الأخضر مقطع قطع ناعمة.

حبتان من الفلفل الحار حسب الرغبة.

ملعقة من الملح.

مع ملعقة من الكمون.

ايضا ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقتان من الخل.

عصير حبتان من الليمون.

كوب من الدقيق.

كمية من الزيت للقلي.

خطوات تحصير وعمل السردين المقلى

غسل السردين جيدا وتنظيف الاحشاء جيدا ثم نقع السردين فى بعض الماء والخل وعصير الليمون ربع ساعة.

تجهيز الحشو اللازم للسردين

خلط جميع المكونات السابقة فى وعاء ماعدا الزيت والدقيق من الثوم والبصل والفلفل والملح وعصير الليمون والخل والفلفل الاسود وفركها معا جيدا.

إحضار سمك السردين وحشوة بالمكونات السابقة.

طريقة التسوية والقلى