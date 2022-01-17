احسن طريقة لعمل صنية البسبوسة بالقشطة في المنزل ناجحه و زي الجاهزة بالظبط

طريقة عمل البسبوسة بالقشطة، البسبوسة هي أهم الحلويات الشرقية التي تشتهر في مصر بشكل كبير، يتم تناولها في أي وقت، وفي المناسبات، وفي شهر رمضان بشكل كبير، يمكن تناولها بالمسكرات أو سادة أو بالقشطة تتميز بطعمها الجميل اللذيذ الذي جعل الكثير من الناس عاشقه لها، ولذلك سوف نعرض طريقة تحضيرها في المنزل بشكل بسيطة وبخطوات واضحة من خلال متابعتنا.

طريقة عمل البسبوسة بالقشطة

يمكن الآن لكل ربة منزل القيام بعمل البسبوسة بالقشطة في أي وقت، وذلك ليستمتع بطعمها اللذيذ جميع أفراد الأسرة، كما أنها تمد الجسم بالطاقة والنشاط، وطريقة تحضيرها كالآتي:

المكونات

نصف كيلو من دقيق السميد.

كوب من السكر.

كوب من اللبن الزبادي.

خمس ملاعق كبار من السمن.

ملعقة من البيكنج باودر.

نصف كوب من ألقشطه البلدي.

نصف كوب من الفستق المجروش.

مكونات الشربات

كوب من السكر.

كوب من المياه.

ملعقتين من عصير الليمون.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.

طريقة عمل الشربات

احضري إناء مناسب الحجم.

أضيفي به المياه، ثم أضيفي السكر.

ارفعي المكونات على النار عالية.

قلبي جيدًا حتى يذوب السكر تمامًا، واتركيه حتي يغلي.

أضيفي إليه عصير الليمون، ثم اتركيه حتى يغلي مرة أخرى لمدة خمس دقائق، ثم أضيفي الفانيليا.

هكذا يتم رفع الشربات ويصبح جاهز.

طريقة التحضير