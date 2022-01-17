اقوي وأرخص كيراتين طبيعي منزلي لفرد الشعر الخشن والمجعد في نصف ساعة سيصبح خيوط حرير

نحصل عليها ونقوم بعملها للحصول على أفضل وأرخص أنواع الكيراتين من مكونات طبيعية يكمون من السهل الاعتماد على مكونات بسيطة، وتلك المكونات تعمل على تحسين ملمس الشعر بشكل جيد والتخلص من أي تجاعيد قد تكون متواجدة على الشعر ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل عن أفضل تركيبة طبيعية تعمل على الفرد التام وبشكل طبيعي للشعر ومن دون أي تدخل من أي مادة كيميائية فقط نحتاج للمكونات الآتي ذكرها من خلال ما يلي من تلك الفقرات القادمة مع بيان أهم طريقة من الممكن أن نتبعها للتحضير السريع للوصفة.

كيراتين الخميرة لفرد الشعر الخشن

كيراتين الخميرة لفرد الشعر الخشن من السهل تحضيره من خلال اتباع خطوات بسيطة ومن السهل الاعتماد على مكونات لها دور في التحسين من ملمس الشعر ومن أهم المكونات الأساسية لتلك الوصفة ما يلي:

مكونات وصفة الخميرة لفرد الشعر

من بين أهم المكونات الأساسية التي من الممكن أن تستخدم في عمل تلك الوصفة ما يلي:

ملعقة من الخميرة.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت الخروع.

ملعقة من زيت الصبار.

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من مكون النشا.

ملعقة من الدقيق.

ملعقة من العسل.

طريقة التحضير لتلك الوصفة

من الممكن أن يتم استعمال المكونات الآتية للحصول على الخليط جاهز تماما على التطبيق فوق الشعر حيث أنه لا بد في البداية من الإسالة للفازلين ومن ثم تتم الإضافة لبقية المكونات والتي من السهل أن يتم مزجها للحصول على أفضل تركيبة من الممكن أن يتم تطبيقها على الشعر للحصول على خصلات الشعر ناعمة وخالية تماما من أي تجاعيد، ومن الممكن أن يتم تحضير وصفة الفازلين وتخزينها في عبوة مناسبة وتستعمل من مرة إلى مرتين بالأسبوع حيث تعتبر وصفة الخميرة من أهم الوصفات التي تنعم الشعر وبدون الحاجة لاستخدام أي كيماويات، والوصفة من السهل تطبيقها نصف ساعة على الشعر ثم غسله.