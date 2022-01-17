طريقة عمل الفارمسيل الملون بكل سهولة بثلاث مكونات بسيطة لتزيين الحلوي

طريقة عمل الفارمسيل الملون ، من الحلويات والمكسرات اللذيذة والمميزة التي تستخدم لتزيين جميع أنواع الحلويات لكي تضفي على الحلويات المذاق الفريد والشكل الجذاب، كما يكثر استخدامها في المناسبات والأعياد، وهي تصنع من مكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت، بالإضافة إلى أنها سهلة التحضير ولا يتطلب صنعها وقت ولا مجهود، وهو يتميز بألوانه المتنوعة والجذابة، حيث يشعرك بالسعادة، كما يمكنكم استخدامها لتزيين كيكة الشوكولاتة بالكاكاو أو كيكة الفانيليا، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيره لكي يحضرونه في المنزل بدلا من شرائه جاهز، ولتكلفته الباهظة أيضاً، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل الفارمسيل الملون بكل سهولة، وأحلى من الجاهز للشيف دنيا.

مكونات طريقة عمل الفارمسيل الملون

تتكون طريقة عمل الفارمسيل الملون من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والمميز، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وهي كالآتي:

ملحوظة: يمكنكم مضاعفة الكميات، كما يمكنكم اختيار الألوان حسب الرغبة.

بياض بيضة.

7 ملاعق كبيرة تقريبا من السكر البودر المنخول جيدا.

نقطتين لون أحمر غذائي.

نقطتين لون أصفر غذائي.

ونقطتين لون أخضر غذائي.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل الفارمسيل الملون بخطوات سهلة وبسيطة، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه بياض البيضة والسكر البودر، ثم نقلبهم بالملعقة، ثم نخفق جيدا بالمضرب الكهربائي حتى نحصل على قوام كثيف.

ثم نحضر ثلاث أطباق ونوزع الخليط في الثلاث أطباق بالتساوي.

ثم نضيف إلى طبق لون أحمر، وإلى الطبق الثاني لون أصفر، وإلى الطبق الثالث لون أخضر.

بعد ذلك نقلب خليط كل طبق بالملعقة جيدا حتى يتجانس الخليط ويصبح الخليط ملون جيدا.

ثم نحضر أكياس حلواني ونضع في كل كيس خليط الفارمسيل، ثم نغلقهم.

ثم نفرد ورق زبدة على طاولة أو صينية، ثم نشكل على كل ورقة زبدة لون معين إلى خطوط طويلة رفيعة، وذلك بالضغط على الكيس.

كما من الممكن أن نشكله إلى نقط صغيرة.

ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي جميع الكميات والألوان.