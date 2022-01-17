نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون صبغات ضارة.. بملعقة قرنفل تخلصي من الشعر الأبيض نهائيا بدون رجوعة مرة أخرى في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم القرنفل الطبيعي يعد من بين أهم الكريمات والتي من الممكن لكافة السيدات وكل شخص يعاني من الشيب أن يستعملها ويطبقها على الشيب ومن الممكن أن يتم تحضيرها حيث تعتبر وصفة القرنفل الطبيعية من الممكن أن يتم تحضيرها بشكل سريع من خلال المكونات الطبيعية والمنزلية البسيطة وتلك المقادير تعمل على تحسين من خصائص الشعر وتخليص الشعر تماما من تواجد أي لون رمادي أو شيب منتشر على خصلات الشعر وفيما يأتي المكونات وطريقة التحضير.

طريقة عمل كريم القرنفل الطبيعي لصبغ الشعر

وصفة القرنفل للتخلص من الشعر الأبيض من أهم الوصفات التي من الممكن أن تتبع ويتم تطبيقها للحصول على الشعر خالس من الشيب وملون بشكل طبيعي ودون أن نستخدم كريمات الصبغة، ومن خلال الآتي نوضح مكونات مميزة تساعد في الحصول على خليط طبيعي بالقرنفل لصبغ الشعر طبيعيا.

مكونات وصفة كريم القرنفل الطبيعي لصبغ الشعر

إليكِ المكونات الطبيعية والتي من الممكن أن تعتمدي عليها للحصول على الكريم الطبيعي الذي من الممكن أن يستعمل على فروة الشعر وخصلاته بحيث تكون خالية تماما من أي شعر أبيض ويعد القرنفل هو المكون الرئيسي في تلك التركيبة المتميزة والتي لا نحتاج فيها سوى للمكونات التالية:

ملعقة من القرنفل المطحون.

ملعقة من مكون الفازلين.

ملعقة من مكون جل الصبار

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من مكون ماء الورد.

ملعقة صغيرة من الحنة.

ملعقة من زيت الخروع.

القليل من الماء الفاتر.

طريقة التحضير لوصفة كريم القرنفل الطبيعية لإزالة الشيب

نتبع الخطوات التالية للحصول على خلطة القرنفل التي تزيل الشيب تماما من الشعر: