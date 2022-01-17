كباب الدجاج المشوي بالفرن بنكهة لذيذ وطعم شهي جداً

يعد كباب الدجاج المشوي ، من أطيب الأكلات التي يمكن تقديمها في الغداء أو العشاء والاستماع بمذاقها الرائع داخل المنزل، مكوناته سهل و بسيطة جداً، فهي عبارة عن خليط من البهارات مع صدور الدجاج المفرومة وبعض من المكونات الأخرى، ويعد الفراخ من أكثر أنواع اللحوم التي تعد منه وصفات ووجبات عديدة فهو مغذي ولذيذ ومناسب جداً للكثير من حيث السعر، كما أن تقديمه كوجبة مشوية داخل الفرن يعد صحي ومفيد للجسم، وتعتبر وصفة الكباب من الأكلات الخفيفة التي يمكن تقديمها كسندويتشات وتقدم مع السلطات بمختلف أنواعها والكاتشب أو يمكن تقديمها مع سلطة الطحينة أو الثومية حسب الرغبة، كما أنها تعد من الأكلات المناسبة للتقديم أثناء الرحلات والتنزه فهي خفيفة ولذيذة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كباب الدجاج المشوي بالفرن بخطوات سهلة ونكهة شهية.

مكونات عمل كباب الدجاج المشوي

يتكون كباب الفراخ من المكونات بسيطة جداً وغير مكلفة وهي كما يلي:ـ

كيلو من صدور الدجاج مفروم.

حبة فلفل أحمر.

2 حبة بصل مفروم.

ربع كوب من البقدونس المفروم.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

ربع ملعقة صغيرة بشر الليمون.

ملعقة كبيرة دقيق.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة ونصف من البهارات المشكلة.

زيت زيتون

أعود خشبية.

طريقة التحضير

يتم تحضير كباب الدجاج المشوي اللذيذ باتباع الخطوات الآتية:ـ

قبل البدء في تحضير الكباب نضيف إلي البصل المفروم رشة من الملح ونتركه حتي يتصفى تماماً من الماء ثم نصفيه ونأخذ البصل فقط دون الماء المصفى. ثم نكرر ذلك مع الفلفل الأحمر المفروم بعد أن يفرم يصفى جيداً من الماء ونستخدم الفلفل المفروم دون الماء، ويتم حفظ ماء البصل وماء الفلفل لدهن الكباب أثناء التسوية. نقوم بوضع صدور الدجاج المفروم في طبق كبير، ثم نضيف إليها البقدونس المفروم والبصل المصفى من الماء. ثم نضيف الفلفل الحلو المصفى من الماء ثم نضيف بشر الليمون والملح والكزبرة الجافة والفلفل الأسود والبهارات المشكلة والدقيق والبابريكا. نعجن المكونات جيداً حتي تتجانس جميع المكونات ثم نغطي الخليط ويحفظ داخل الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل.

طريقة التشكيل

يتم تشكيل الكباب حسب الرغبة أو يمكن تشكيله على شكل أصابع باتباع الخطوات الآتية:ـ

نحضر طبق صغير به ماء مثلج ونجهز الأعواد الخشبية ثم نخرج الخليط الذي تم حفظه بالثلاجة.

ثم نقوم بوضع اليد في الماء المثلج ثم نقوم بأخذ جزء من خليط الكباب، ونشكله حول العود الخشبي على شكل أصابع طويلة.

نكرر ذلك حتي الانتهاء من كل الكمية، ثم نرص الأعواد الخشبية على شبكة الفرن ثم ندهن الكباب باستخدام فرشاة بزيت الزيتون.

ثم ندخل الشبكة فرن ساخن على درجة حرارة 180 في المنتصف لمدة 30 دقيقة مع مراعاة وضع صينية أسفل الكباب أثناء التسوية.

بعد مرور ربع ساعة من الوقت نخرج الكباب من الفرن ونقوم بقلب أعواد الكباب على الجهة الأخرى.

ثم ندهنها بماء البصل والفلفل ثم نعيدها للفرن مرة أخرى حتي تأخذ اللون الذهبي وتكمل التسوية.

تقدم وهي ساخنة بألف هنا وشفا.

نصائح هامة

توجد بعض من النصائح يجب اتباعها عند عمل الكباب هي كما يلي:ـ