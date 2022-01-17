اصنعي الفايش الصعيدي على أصوله خطوة بخطوة في البيت ولا أسهل من كدا

طريقة الفايش الصعيدي، ننشر لكم متابعينا الكرام لموقعنا المتميز ثقفني طريقة عمل الفايش الصعيدي الذي يعتبر من أهم أنواع المعجنات المصرية، والتي عرفت في الريف المصري وصعيد مصر، وعادة ما يتم تقديمها بجانب كأس الشاي في الصباح أو مع كوب اللبن، حيث يتمتع بطعم رائع وقوام مقرمش للغاية ولون مميز، ويقبل الجميع على شرائه من المخابز التي تقوم بإعداده، ولكن الأمهات ترغب في إعداد الوصفات المختلفة في البيت بنفسها، فتابعونا لنطلعكم عن طريقة تحضير الفايش ومكوناته الغير مكلفة.

طريقة عمل الفايش الصعيدي

بالرغم من أن الفايش من المعجنات التي تعرف في الصعيد والفلاحين فقط، إلا أن اشتهر بشكل كبير في كل مكان، وهو من المعجنات التي يمكن تناولها في أي وقت سواء في وجبة الإفطار، أو كوجبة خفيفة أو العشاء، كما أنه يحتوي على مكونات عالية القيمة الغذائية مثل الدقيق واللبن والسمن وغيرها، ويتناسب جداً مع الأمهات التي تبحث عن وصفات جديدة ومختلفة لتقديمها للأطفال الذي دائما يرفضون تناول الأطعمة المعتاد عليها.

المكونات:

4 كأس لبن.

كيلو من الدقيق الأبيض الفاخر.

كأس ونصف سمن.

ملعقة كبيرة بودرة محلب.

ملعقة كبيرة سكر.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

3 ملاعق كبيرة حمص مطحون.

ملعقة كبيرة مسحوق الكركم.

طريقة التحضير: