اصنعي الفايش الصعيدي على أصوله خطوة بخطوة في البيت ولا أسهل من كدا

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طريقة الفايش الصعيدي، ننشر لكم متابعينا الكرام لموقعنا المتميز ثقفني طريقة عمل الفايش الصعيدي الذي يعتبر من أهم أنواع المعجنات المصرية، والتي عرفت في الريف المصري وصعيد مصر، وعادة ما يتم تقديمها بجانب كأس الشاي في الصباح أو مع كوب اللبن، حيث يتمتع بطعم رائع وقوام مقرمش للغاية ولون مميز، ويقبل الجميع على شرائه من المخابز التي تقوم بإعداده، ولكن الأمهات ترغب في إعداد الوصفات المختلفة في البيت بنفسها، فتابعونا لنطلعكم عن طريقة تحضير الفايش ومكوناته الغير مكلفة.
طريقة عمل الفايش الصعيدي
بالرغم من أن الفايش من المعجنات التي تعرف في الصعيد والفلاحين فقط، إلا أن اشتهر بشكل كبير في كل مكان، وهو من المعجنات التي يمكن تناولها في أي وقت سواء في وجبة الإفطار، أو كوجبة خفيفة أو العشاء، كما أنه يحتوي على مكونات عالية القيمة الغذائية مثل الدقيق واللبن والسمن وغيرها، ويتناسب جداً مع الأمهات التي تبحث عن وصفات جديدة ومختلفة لتقديمها للأطفال الذي دائما يرفضون تناول الأطعمة المعتاد عليها.
المكونات:
- 4 كأس لبن.
- كيلو من الدقيق الأبيض الفاخر.
- كأس ونصف سمن.
- ملعقة كبيرة بودرة محلب.
- ملعقة كبيرة سكر.
- نصف ملعقة صغيرة ملح.
- 3 ملاعق كبيرة حمص مطحون.
- ملعقة كبيرة مسحوق الكركم.
طريقة التحضير:
- نضع مقدار اللبن في قدر ويرفع على نار متوسطة ويترك ليغلي تماماً.
- نحضر برطمان زجاجي نظيف ونضع به الحمص المطحون، ونضيف له مقدار كوب لبن مغلي ونقلبه.
- يغلق البرطمان جيداً ونغطيه بقطعة من القماش، ويترك في مكان دافئ لمدة يومين في الطقس البارد الحالي.
- ننخل الدقيق في وعاء حتى يتخلص من أي شوائب وتكتلات، ونأخذ مقدار كوب من الدقيق ونضيف على الحمص المطحون واللبن بعد تخميره، ويترك المزيج جانباً ليتخمر ويتضاعف حجمه.
- في وعاء نضع باقي مقدار اللبن مع السمن والسكر والكركم، ونقوم بتقليبهما بشكل جيد على نار متوسطة ليصبح المزيج دافئ.
- نضيف المزيج على الدقيق ونعجن المكونات جيداً، ثم نضع الخليط المتخمر ونستمر في العجن للحصول على عجينة متماسكة.
- نغطى العجينة وتترك في مكان دافئ لمدة ساعة لتتخمر.
- نشكل العجينة على هيئة أصابع، وترص في صينية الفرن.
- ندخل الفايش الفرن على درجة حرارة متوسطة، حتى ينضج ويتحمص بشكل جيد.
- نخرج الفايش من الفرن ويترك ليبرد تماماً، ويقدم بالهناء والشفاء بجانب الشاي.
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