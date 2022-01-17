طريقة عمل مخلل الجزر بطريقة سريعة ومقرمشة بدون ما يتغير طعمها

هناك العديد من أنواع المخللات مثل مخلل الخيار ومخللات الليمون والقرنبيط والزيتون والباذنجان والفلفل الحار والجزر ولكل نوع من هذه الأنواع طعم مميز ومميز ويمكننا نخلط أكثر من نوع معًا في جرة واحدة لأن المخللات تعتبر من الأطباق الأساسية، فهي ضرورية على الطاولة بجانب جميع الأطعمة بما في ذلك المعجنات نجد عددًا من الأشخاص الذين يصنعون المخللات باستخدام الماء والخل الأبيض فقط أو باستخدام الماء والملح فقط، أو أحيانًا وضع السكر لأن السكر يعطي قرمشة لذيذة لأي نوع من المخللات، تابعوا معانا خلال السطور القادمة طريقة عمل مخلل الجزر بكل سهولة في المنزل من خلال خطوات سهلة وبسيطة للغاية.

مكونات عمل مخلل الجزر

نصف كيلو من الجزر صغير الحجم.

ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من السكر.

ملعقة واحدة صغيرة من حبة البركة.

ملعقة واحدة كبيرة من الزيت النباتي.

أربعة أكواب من الماء الدافئ.

ربع كوب صغير من الخل الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من الملح.

طريقة عمل مخلل الجزر

يمكنكم عمل مخلل الجزر بكل سهولة في المنزل من خلال الخطوات الآتية: