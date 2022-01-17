نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل مخلل الجزر بطريقة سريعة ومقرمشة بدون ما يتغير طعمها في المقال التالي
هناك العديد من أنواع المخللات مثل مخلل الخيار ومخللات الليمون والقرنبيط والزيتون والباذنجان والفلفل الحار والجزر ولكل نوع من هذه الأنواع طعم مميز ومميز ويمكننا نخلط أكثر من نوع معًا في جرة واحدة لأن المخللات تعتبر من الأطباق الأساسية، فهي ضرورية على الطاولة بجانب جميع الأطعمة بما في ذلك المعجنات نجد عددًا من الأشخاص الذين يصنعون المخللات باستخدام الماء والخل الأبيض فقط أو باستخدام الماء والملح فقط، أو أحيانًا وضع السكر لأن السكر يعطي قرمشة لذيذة لأي نوع من المخللات، تابعوا معانا خلال السطور القادمة طريقة عمل مخلل الجزر بكل سهولة في المنزل من خلال خطوات سهلة وبسيطة للغاية.
مكونات عمل مخلل الجزر
- نصف كيلو من الجزر صغير الحجم.
- ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من السكر.
- ملعقة واحدة صغيرة من حبة البركة.
- ملعقة واحدة كبيرة من الزيت النباتي.
- أربعة أكواب من الماء الدافئ.
- ربع كوب صغير من الخل الأبيض.
- ملعقتان كبيرتان من الملح.
طريقة عمل مخلل الجزر
يمكنكم عمل مخلل الجزر بكل سهولة في المنزل من خلال الخطوات الآتية:
- تحضير نصف كيلو من الجزر، والأفضل أن يكون حجم الجزر صغير ثم اغسله بالماء ثم قشر الجزر جيداً ثم نقطعه إلى شرائح قصيرة ورفيعة ونحضر برطمان زجاجي نظيف ونضع في الوعاء جزر مفروم فيه.
- بعد ذلك نحضر طبق عميق مناسب ونضع في هذا الطبق ثلاث ملاعق صغيرة من السكر ونضيف ربع كوب صغير من الخل الأبيض ثم نضع أربعة أكواب كبيرة من الماء ويفضل أن تكون دافئة نضيف ملعقتين كبيرتين من الملح ونضع واحدة صغير ملعقة من حبة البركة.
- ثم تخلط كل هذه المكونات الموجودة في الطبق ويمكن خفقها بمضرب كهربائي حتى يذوب السكر والملح جيداً.
- بعد ذلك نسكب مزيج الماء المحضر في الخطوة السابقة في برطمان زجاجي به شرائح جزر ثم نضيف في النهاية ملعقة كبيرة من الزيت النباتي ثم نخلط جميع المكونات وهي في البرطمان باستخدام الملعقة.
- ثم نترك هذا البرطمان في الثلاجة لمدة عشرة أيام، حتى يتبل الجزر جيدًا.
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